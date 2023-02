Encuentran a Celivelys Rivera tras estar desaparecida desde el pasado sábado

Las autoridades dieron con el paradero de Celivelys Rivera Santiago quien se encontraba desaparecida desde el pasado sábado cuando salió de su hogar sin avisarle a sus familiares, en una aparente depresión post parto.

Agentes de la Policía se movilizaron hasta una zona boscosa del sector Campo Rico, en el pueblo de Canóvanas, luego de recibir confidencias de un vecino, quien vio a Celivelys Rivera Santiago en el lugar.

“Gracias Señor! Le hace falta ayuda urgente. Ella se trancó y no quería”, dijo el padre de la mujer Héctor Rivera Alamo a los medios de comunicación. “Papi me siento mal y señaló la mente. Tuvimos como tres horas. El esposo la llevó a Capestrano y como es voluntario ella no quiso”, añadió el padre de la fémina.

“En ocasiones manifestaba que sentía sola”, dijo otro de los familiares.

Un hombre alegó ver a la mujer, quien fue reportada como desaparecida por su esposo el pasado sábado, escondida detrás de un sofá y al darse cuenta de su presencia, esta se internó en una zona boscosa del lugar.

Una vecina del área indicó a las autoridades que logró encontrar a la fémina a quien vio desorientada y le pidió que llamara a la policía. Sin embargo, continuó su marcha y se le escapó a la ciudadana continuando su marcha hacia el área boscosa. En su paso dejó una sandalia que fue entregada a la autoridades lo que podría ayuda a la unidad canina a encontrar a Rivera Santiago.

El teniente coronel del Negociado de la Policía, Roberto Rivera, aseguró que las autoridades trabajarán para encontrarla hoy mismo.

“El equipo que está abajo está llamándola por su nombre para que ella sepa que somos amigos y lo que queremos es ayudarla. Vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario”, expresó a Telenoticias (Telemundo).

En el área también se encuentra el helicóptero del Negociado de la Policía de Puerto Rico para ayudar en la búsqueda.

Rivera Santiago dio a luz hace unas semanas y sufre de depresión postparto, según confirmó su pareja, Benjamín Rivera, quien es locutor de Teleonce.