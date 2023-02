Capacitan a liderato de empresas sobre problemas de la mujer trabajadora en Puerto Rico

Con el propósito de dotar al liderato de las empresas de mayores herramientas para abordar problemas que preocupan a la mujer trabajadora, la fundadora y CEO de Women Who Lead, Frances Ríos, el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (Dtrh), Gabriel Maldonado González y el director de Comisión Federal de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC), William Sánchez iniciaron esta semana una serie de mesas redondas.

Los encuentros, a efectuarse entre febrero y marzo, se centrarán en capacitar sobre temas de acoso, equidad salarial, inclusión, oportunidades de crecimiento y finanzas para la mujer, informó Ríos.

“La Encuesta de la mujer trabajadora que efectuamos en noviembre reveló los retos que enfrentan las mujeres en Puerto Rico en sus centros de trabajo y lo que les impide desarrollarse. Escuchamos su voz. Es hora de actuar para lograr cambios reales”, expresó la empresaria puertorriqueña.

Dijo que para el esfuerzo de capacitación se seleccionó un grupo inicial de doce compañías que han demostrado un compromiso sólido con un mejor clima laboral para la mujer, para discutir en profundidad los resultados de la encuesta, compartir herramientas y trazar planes de trabajo. La primera reunión celebrada en American International Group (AIG Puerto Rico), contó con la participación de su presidenta y CEO, Agnes Suárez; la presidenta del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, Aixa González Reyes; el presidente electo de la Cámara de Comercio, Ramón A. Pérez Blanco; la directora de Administración de la Sociedad para Gerencia de Recursos Humanos, Ana M. Iglesias Díaz; la gerente sénior de Recursos Humanos de Metropistas, Aida R. Gómez, entre otros. Las siguientes mesas redondas serán en BASF, Lopito, Ileana & Howie, Boston Scientific, ManpowerGroup Puerto Rico, Sartorius, Baxter, RSM Puerto Rico, Estrella LLC., MotorAmbar y Serrallés. También habrá otros diálogos con el componente del sector público.

“El proceso de capacitación está abierto a otras empresas que quieran unirse al esfuerzo, queremos concienciar y comenzar a mover la rueda con las personas que toman decisiones y pueden producir cambios”, sostuvo Ríos.

El titular del Trabajo manifestó “para esta administración es sumamente importante continuar fomentando y promoviendo iniciativas de política pública que redunden en mejores condiciones de trabajo para las miles de mujeres que representan el 52 por ciento de nuestra población, pero que no están igualmente representadas en nuestra fuerza trabajadora. Por eso, desde el Departamento del Trabajo nos unimos a Women Who Lead para continuar sumando aliados en esta causa y resaltar la importancia de propulsar iniciativas dirigidas a la diversidad, equidad e inclusión en el sector privado y el gobierno, mientras se cumplen con las diversas leyes estatales y federales que prohíben el discrimen y otras prácticas no deseadas en el entorno laboral. Tras los hallazgos reflejados en el Primer Estudio de la Mujer Trabajadora estamos comprometidos en escuchar el sentir de todos los sectores y diseñar estrategias para lograr grandes avances que abrirán el camino a las futuras generaciones”.

“Las estadísticas del Departamento del Trabajo federal reflejan que al presente hay diferencia salarial entre hombre y mujer. De cada dólar, la mujer gana de 75 a 79 centavos, una diferencia de 21 centavos menos que un hombre. En el siglo 21 necesitamos que se cierre esa brecha. El compromiso debe venir de las empresas, que reconozcan que las mujeres tienen mucho que contribuir a la organización y compensarlas adecuadamente. La responsabilidad de la EEOC es asegurar que las mujeres y los hombres tengan salarios similares en condiciones similares. La agencia está comprometida con la educación de patronos y empleados para que asista un ambiente laboral de igualdad”, expresó Sánchez, director de EEOC.

Ríos explicó que la encuesta— que contó con la participación de 4,051 mujeres— arrojó que hay mucha brecha para la mujer en el empleo. En el estudio las participantes contestaron preguntas sobre acoso, hostigamiento, apoyo de directivos, crecimiento y desarrollo, entre otros, Dijo que un tema muy revelador fue que la mayor parte de las mujeres encuestadas no conocen temas de finanzas, por lo que se convierte en un reto muy difícil enfrentar la inflación y acceder a mejores condiciones al momento del retiro.

Ciclo de conferencias sobre finanzas para la mujer

De otra parte, Ríos informó que para apoyar a la capacitación de la mujer puertorriqueña en temas de finanzas llevará a cabo un ciclo de conferencias presenciales en Amadeus Bistro Bare, en Hato Rey, entre los meses de febrero a abril.

La primera conferencia “Amor y dinero: protege tu dinero, antes, durante y después de una relación se celebrará este miércoles, 15 de febrero de 5:00 PM a 6:30PM. Seguidamente, el sábado 18 de febrero de 9:00 AM a 12:00 PM se efectuará el seminario “Finanzas para No financieras”. A tiempo para el proceso de planillas, se llevará a cabo la conferencia “Cómo pagar menos taxes legalmente” el 8 de marzo de 5:00 PM a 6:30 PM. El ciclo culmina con “El factor pega Bootcamp: conviértete en una líder de influencia” que se realizará el jueves, 13 de abril de 9:00 AM a 4:00 PM.

Los recursos de las conferencias serán expertas de la firma RSM Puerto Rico: Frances Lluveras Batista, Samallie Santos, Norma Vázquez, Joan Negrón, Myrna Medina y Griselle Álvarez; del bufete Estrella LCC: Mayra C. Artiles y Neyssha Natal Castro. También participará la conferenciante internacional en temas de mujer y negocios, Frances Ríos.