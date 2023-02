“Apareció mi esposa, apareció con vida”: Esposo de Celivelys Rivera agradece apoyo de la ciudadanía

Luego de que las autoridades encontraran a la joven Celivelys Rivera quien se encontraba desaparecida desde el pasado sábado, su esposo el locutor Benjamin Rivera agradeció a l país por unirse para ayudar en la búsqueda de la fémina.

“Apareció mi esposa, apareció con vida. Yo, lo primero que tengo que decir es gracias a las oraciones, gracias al pueblo de Puerto Rico, gracias a ustedes los medios de comunicación que difundieron. Es un final demasiado feliz. Fueron días de angustia, de un sinnúmero de confidencias, pero todos confiábamos y estábamos seguros de que estaba en un lugar cercano”, expresó Rivera a Telenoticias (Telemundo).

Del mismo modo, dijo que ya la amiga de su esposa quien se encontraba con ella en la ambulancia se comunicó con él para indicarle que Celivelys Rivera se encuentra en buen estado a pesar de esta deshidrata y desorientada.

Rivera, quien es la voz oficial de TeleOnce aclaró una información que salió en los medios de comunicación durante el fin de semana sobre que esta canceló las citas de sus clientes que reciben tratamientos faciales. El locutor indicó que este la ayudó a realizar esos mensajes horas antes de que saliera del hogar sin avisar y se reportara como desaparecida.

Durante el pasado sábado, Celivelys Rivera, salió de su hogar sin su teléfono celular y fue reportada desaparecida. Esta mañana fue encontrada en el área de Canóvanas, deshidratada y desorientada.

“Gracias Señor! Le hace falta ayuda urgente. Ella se trancó y no quería”, dijo el padre de la mujer Héctor Rivera Alamo a los medios de comunicación. “Papi me siento mal y señaló la mente. Tuvimos como tres horas. El esposo la llevó a Capestrano y como es voluntario ella no quiso”, añadió el padre de la fémina.

Según información que se ha brindado a los medios de comunicación, Rivera, está pasando por un episodio de depresión post-parto.