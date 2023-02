“No dejen sola nunca a sus parejas”: Continúa búsqueda de jóven madre en Canóvanas

Luego de que fuera reportada desaparecida, continúa la búscqueda de Celivelys Rivera Santiago, esposa de Benjamín Rivera Trenche, locutor de TeleOnce quien durante el día de ayer pidió ayuda a la ciudadanía a través de las redes sociales para encontrar a su pareja luego de que saliera caminando de su residencia en Canóvanas.

Rivera Trenche indicó a través de sus redes sociales que su esposa salió caminando a pie y que sufre de una depresión post parto. En entrevista con Noticentro (Wapa TV), el locutor dijo que durante el pasado viernes acudieron a una institución psiquiátrica para atender la situación de su esposa quien hace dos semanas dio a luz a una bebé.

“En el día de ayer (viernes) nosotros estuvimos llevándola a un hospital psiquiátrico, una clínica donde se le hicieron unos análisis, ella dentro de toda la situación, que lo principal que estaba sucediendo era que veía a la nena sin signos, veía a la nena que no respiraba, cosas que tal vez muchas madres están experimentando en estos momentos. Hablen y a los esposos por favor no dejen sola nunca a sus parejas en estos momentos tan difíciles, las mujeres pasan por tantas situaciones que lo único que tenemos que hacer es apoyarlas y yo en este momento he tratado de hacer hasta lo imposible. Gracias a los medios tan preciosos que es a lo que yo me dedico que vienen y difunden, yo lo que quiero es encontrar a mi esposa a salvo, si alguien ve algo yo le agradezco con el alma que lo comenten”, expresó el locutor a Noticentro (Wapa TV).

Rivera Santiago de 29 años salió de su hogar tras una “crisis nerviosa” y vestía un traje azul y amarillo de flores. Fue vista por última vez cerca del Supermercado Selectos en el barrio Campo Rico en Canóvanas.

La joven fue descrita como de tez blanca, ojos marrones, 95 libras de peso, cabello rubio rizo.

Al momento la Policía de Puerto Rico y Manejo de Emergencias activaron su protocolo de búsqueda tras la pista de la mujer.

Se exhorta a la ciudadanía que de tener alguna información se comunique al 787-412-2770 o con las autoridades.