Alertan sobre esquema donde ofrecen miles en ayuda federal para obtener tus datos personales

El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, alertó sobre un nuevo esquema ilegal para apropiarse de datos personales de los ciudadanos utilizando como “gancho” ayudas federales de hasta $1,700.00 mensuales.

“Nos ha llegado información sobre un nuevo esquema de engaño a la ciudadanía el cual se centra en la promesa del desembolso de fondos federales al ciudadano de hasta $1,700.00. Con ese gancho, entonces proceden a solicitar información personal para verificar si la persona es elegible o no a esa ayuda. La gente no puede caer en eso. Verifiquen bien cada propuesta de ayuda que se ‘mercadea’ en la Internet, así como en las redes sociales y asegúrense de que es una página oficial de alguna agencia de gobierno, tanto estatal como federal. No brinden información personal que pudiera ser utilizada para cometer fechorías después”, sentenció Aponte Hernández.

Según el líder estadista, el nuevo esquema se basa en una publicación en la Internet bajo el enlace: https://okbienestar.com/programa-de-soporte-por-semana/one.php, la cual indica que la persona que solicite puede llevarse hasta $1,700 mensuales en ayudas.

De acuerdo con el portal, son elegibles ‘amas de casa, mujeres sin empleo, jóvenes estudiantes, mujeres solteras y extranjeras entre las edades de 17 a 65 años’.

“Este es un esquema bien diseñado que va dirigido a las mujeres. Los tenedores de este portal destacan que se tiene que solicitar la ayuda ya, pues el cierre de esta asistencia tiene un límite que se acerca, aunque no mencionan fecha. También alegan que la ayuda es desde ‘ahora’ hasta el mes de septiembre de este año. Los consumidores deben evaluar bien las páginas en la Internet que mercadean este tipo de ayuda. Las páginas oficiales terminan con un dominio de ‘pr.gov’ en el caso de Puerto Rico y ‘.gov’ en las plataformas del gobierno federal”, dijo el representante por Acumulación.

Aponte Hernández informó que estará comunicándose con el Departamento de Seguridad Pública, así como el Departamento de Asuntos al Consumidor para alertar sobre este nuevo fraude.