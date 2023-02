Representante truena contra propuesta de aumento a la factura de luz

El representante Jesús Manuel Ortiz catalogó hoy, viernes, el Plan de ajuste de la AEE (PAD) propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) como una condena a la economía puertorriqueña que provocará alza de precios en cadena en productos y servicios y hasta podría afectar las arcas municipales al provocar cierres de comercios. Ortiz González puntualizó que, de la información provista surge que aún con el impacto que suponen estos nuevos cargos a la economía familiar puertorriqueña, el recorte a la deuda que propone la JSF sigue siendo sólo de alrededor de 50 por ciento.

“El hecho de que al final siempre tendremos alguna cantidad que pagar en este proceso de quiebra, no puede ser razón para no promover un recorte de deuda mayor y así evitar o reducir aún más cualquier cargo a los abonados. Los acreedores de la AEE tienen como garantía el fondo de deuda de la Autoridad. Permitir subir la tarifa más allá de eso, sería quitar dinero a las familias y pequeños negocios para ponerlo en manos de inversionistas que no quieren aceptar su pérdida”, sentenció Ortiz a través de declaraciones escritas.

El legislador añadió que “mientras más caro el servicio, más impacta negativamente la economía, el consumo y por ende los ingresos de la AEE. El país no aguanta más aumentos en el costo de vida”.

El PAD propuesto por la JSF establece un cargo promedio por cliente residencial (que no recibe subsidio) de $19, los pequeños comercios pagarían un cargo fijo mensual de $16.25 y los clientes industriales tendrían un cargo fijo máximo de hasta $1,800 al mes.

“Empujar un cargo de esta magnitud sería devastador para la gente y va a tener efectos negativos en nuestra economía. El efecto en los pequeños comerciantes podría causar cierres y por ende reducción en el pago de patentes municipales y empleos en la Isla. La JSF tiene que promover un recorte mayor en la deuda y así evitar que la enorme mayoría de los abonados puertorriqueños paguemos las consecuencias”, concluyó.