Populares catalogan como “inconsecuente” la comparecencia de Pierluisi al Senado federal

Luego de que el gobernador compareciera a una vista pública en la Comisión de Energía y Recursos Naturales del Senado de los Estados Unidos, varias han sido las reacciones por parte de la oposición del Partido Popular Democrático (PPD).

El Secretario General del PPD, Luis Vega Ramos, calificó como “llena de falacias, mendaz e inconsecuente” la comparecencia del gobernador ante el senado federal.

“El gobernador Pierluisi intentó, sin éxito, venderle a los senadores federales un Puerto Rico que todos sabemos que no existe. Habló de un crecimiento económico que nadie ve o siente, afirmó que la inflación aquí no es tanta como en los Estados Unidos y que el desembolso y ejecución de los proyectos de reconstrucción de las diversas asignaciones que liberalizará hace ya más de dos años la administración Biden va a pasos acelerados. Los puertorriqueños sabemos que esas afirmaciones de Pierluisi son mendaces e ilusorias. Parece que tener a su rival político, Jenniffer González, mirándole a la nuca lo puso nervioso y trató de convertir su ponencia en un discurso primarista. No lo logró. Es una pena para Puerto Rico que las comparecías ante el Congreso de sus funcionarios electos se conviertan en escenario de las pugnas internas del PNP,” afirmó Vega Ramos.

“Cuando habla falsedades le falta el respeto al país. Trata de barrer debajo de la alfombra su fracaso. De hecho, la presentación del gobernador Pierluisi causó tanta incredulidad que una de las senadoras le cuestionó sobre el estado de la recuperación, la renovación y la reconstrucción de nuestro sistema eléctrico y Pierluisi tuvo que aceptar que estaba lento. Peor aún, su intento de empujar la Estadidad fue totalmente ignorado por los miembros de la Comisión. Es otra derrota para él y otra oportunidad perdida para que Puerto Rico adelantara su verdadera agenda,” conluyó Vega Ramos.

Mientras que el representante popular Jesús Manuel Ortiz y candidato a catalogó hoy el mensaje ofrecido por el Gobernador como superficial y lejos de la realidad que vive la gente en la calle.

Ortiz González resaltó el hecho de que en el mensaje, que fue distribuido hoy a todos los empleados públicos, no se atienden asuntos importantes como el alto costo de vida, crisis de seguridad pública, atrasos en el desembolso de fondos de recuperación y problemas sociales como acceso a servicios de salud y crisis en la atención de casos de maltrato de menores.

“El mensaje fue superficial y bien lejos de la realidad que la gente enfrenta en la calle. Es un mensaje motivado por la primaria del PNP a la gobernación. El Gobernador habla de seguridad mientras se registran asesinatos en vías públicas, habla de construcción mientras los fondos de recuperación siguen sin desembolsarse, habla de educación sin tener listas las escuelas del sur. Lo que el país espera es que el Gobernador presente acciones dirigidas a atender los problemas reales que vive Puerto Rico”, indicó Ortiz.

El representante concluyó diciendo que “Puerto Rico no debe ser rehén de un proceso primarista del PNP, donde lo irreal sea el tema principal. Tenemos mucho trabajo por delante y hay que hablar claro y de frente. No se pueden seguir definiendo los problemas desde el privilegio y la burbuja de unos sectores exclusivos del país. Mucho menos tratar de vender obras inexistentes para montar una campaña primarista como la que se acerca en el PNP”.

Pierluisi advierte que costos por inflación podrían afectar proyectos de reconstrucción

Durante una vista con los miembros del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado federal, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, expresó su preocupación por el efecto que podría tener el alza de costos por inflación en la isla, particularmente en los proyectos de recuperación.

El primer mandatario advirtió que si no se toman medidas para mitigar el alza en los costos de materiales de construcción debido a la inflación, no se podrían culminar todos los proyectos que se tienen planificados para la reconstrucción del país afectado por los huracanes de los pasados años.

“Podríamos terminar sin hacer todos los proyectos que planeamos por los costos de inflación”, respondió Pierluisi a preguntas del senador Joe Manchin quien presidió la vista.

Durante su alocución, Pierluisi desglosó el uso de los fondos federales y cómo se están utilizando, el primer ejecutivo aseguró que, por los pasados dos años, todos los indicadores económicos han estado en constante crecimiento y se han creado 150 mil empleos adicionales en dos años.