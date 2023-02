Junta propone cargo de $19 mensuales en la factura de la AEE

La Junta de Control Fiscal presentó una propuesta para pagar la deuda con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que conlleva un cargo mensual de $19 a los clientes del servicio eléctrico en la isla.

El cargo de la AEE excluiría a los clientes residenciales de bajos ingresos que califiquen de la tarifa de conexión y el cargo por kWh hasta por 500 kWh por mes.

El Plan propone reducir los más de $10 mil millones de deuda y otras reclamaciones de la AEE a casi la mitad, a aproximadamente $5.68 mil millones. Según la Junta, el Plan permitiría a la AEE poner fin a su quiebra y proporcionar la estabilidad financiera necesaria para invertir en un sistema de energía moderno, resistente y confiable, esencial para el crecimiento de la economía de Puerto Rico.

La deuda sustancialmente reducida se pagaría mediante un cargo híbrido consistente en una tarifa de conexión plana y un cargo volumétrico basado en la cantidad de uso de electricidad de los clientes de la AEE que se agregaría a las facturas de electricidad.

“Este Plan reduciría la carga potencial sobre los residentes y las empresas de Puerto Rico más que cualquier acuerdo que la Junta de Supervisión o el Gobierno hayan alcanzado con los acreedores en el pasado”, dijo el presidente de la Junta de Supervisión, David Skeel.

“Todos los miembros de la junta están muy conscientes de que este cargo por el legado de la AEE es doloroso para Puerto Rico, sus residentes y sus negocios”, dijo Skeel.

“Los clientes no tienen la culpa de la quiebra de la AEE. Es por eso que la Junta de Supervisión continúa teniendo en cuenta el efecto que incluso los pagos de deuda reducidos en gran medida tendrían en los residentes y hogares de Puerto Rico al negociar un Plan que creemos que el Tribunal de Distrito de EE. UU. debería confirmar. A la AEE no se le ha requerido que pague su deuda mientras está en bancarrota, pero no existe una forma legal de borrar las obligaciones de la AEE por completo. La AEE necesita superar esta bancarrota y volver a enfocarse en atender las necesidades de energía de Puerto Rico”.

“Casi la mitad de los aproximadamente 1.4 millones de clientes residenciales de la AEE no pagarían ningún cargo heredado de la AEE si consumieran menos de 500 kilovatios-hora de electricidad por mes”, dijo Skeel. “Los clientes que reduzcan el consumo de energía se verían menos afectados”.

Para clientes residenciales no subsidiados, el cargo propuesto por la AEE sería:

• Una tarifa de conexión fija de $13 por mes.

• 0.75 centavos por kilovatio-hora (kWh) hasta 500 kWh por mes de electricidad provista por la AEE, y 3 centavos por kWh por electricidad sobre 500 kWh por mes.

Para clientes comerciales, industriales y gubernamentales, el cargo propuesto heredado de la AEE sería:

• Una tarifa de conexión de entre $ 16.25 para clientes de pequeñas empresas, $ 20 por mes para pequeñas empresas industriales y $ 1,800 por mes para grandes empresas proporcional a su tarifa actual.

• Entre 0.97 centavos y 3 centavos por kWh por mes de electricidad provista por la AEE.

El cargo propuesto por la AEE está sujeto a la aprobación del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), el regulador de energía independiente. El NEPR no podrá implementar el cargo por legado de la AEE de la forma en que se describe en el Plan. Las tarifas de la AEE, sin embargo, deben cumplir con sus obligaciones sobre la deuda reducida.

La Junta de Supervisión aseguró que tomó en consideración muchos factores y datos para determinar el cargo heredado de la AEE y analizó cuidadosamente cuánto pagan los hogares puertorriqueños por sus necesidades de energía como parte de sus ingresos. La Junta de Supervisión también consideró los riesgos significativos que enfrenta la AEE debido a los volátiles costos del combustible, que constituyen la mayor parte de las facturas de los clientes, las crecientes necesidades de futuras inversiones en la red y la generación de energía de la AEE, y el efecto potencial de que los clientes cambien a fuentes alternativas de energía.

Gobernador dice no necesariamente aumentará el pago de energía eléctrica

El gobernador de Puerto Rico, Pedro PIerluisi, indicó en declaraciones escritas que la posición de su administración sobre la propuesta “es que el servicio del costo de la deuda debe ser incorporado en los gastos administrativos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que son aprobados por el Negociado de Energía de Puerto Rico y que se deben sufragar de los ingresos de la Autoridad anualmente.”

“Es el Negociado de Energía, el que tiene la potestad en Ley de determinar el monto de los cargos que se incluyen en la factura de la luz y la Ley Promesa exige que el Plan de Ajuste a ser confirmado por el Tribunal Federal cumpla con esa reglamentación”, expresó.

“Cabe señalar que anticipamos que, como resultado de la Alianza Público Privada para los activos de generación, así como la transición a generación de energía renovable, los costos de la AEE van a reducirse por lo cual no necesariamente esta reestructuración va a resultar en un aumento en los costos de la energía eléctrica. Nuestra posición será informada al Tribunal”, aseguró.