Investigan condiciones del contrato para la generación de energía

A través de una incisiva interpelación durante las vistas públicas realizadas hoy por la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía de la Cámara de Representantes, Brannen McElmurray, gerente general de Genera PR, aceptó que la empresa subcontratará otras dos compañías para materializar el acuerdo de alianza público-privada asumido recientemente con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Durante el proceso de vistas sobre la Resolución de la Cámara 243, que busca realizar una investigación sobre los asuntos relacionados con las prioridades económicas, cónsonas con el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico, el presidente de la comisión, Luis Raúl Torres fue incisivo con el representante de Genera PR.

No obstante, al proceso también fue convocado Wesley Edens, fundador y gerente general de New Fortress Energy (NFE), empresa matriz de Genera PR y quien también posee contratos con la AEE. Sin embargo, Edens no estuvo presente por estar fuera del país y se designó a McElmurray como portavoz para ambas compañías.

En el proceso de vistas salió a relucir que Genera PR subcontratará a las empresas Black and Veatch, la más grande firma de ingeniería en el estado de Kansas, así como PIC Group, empresa dedicada a proporcionar servicios de operación y mantenimiento de generación de energía, para realizar labores para las cuales fue contratada Genera PR.

“Black and Veatch se nos acerca con frecuencia a NFE y a Genera PR para brindar servicios de ingeniería, particularmente en las mejoras que se pueden hacer para mantener la confiabilidad del servicio. Ellos se relacionan más con proyectos de mantenimiento y reparación”, indicó McElmurray con la ayuda de un traductor al no dominar el idioma español.

El gerente general explicó además que Black and Veatch posee amplia experiencia en el proceso de decomiso de plantas generatrices de energía, por ello la empresa fue seleccionada para liderar el proceso de clausura de varias plantas tal y como lo procura la política pública energética del gobierno.

“Sobre PIC Group, nuestra meta es que al final de la movilización tengamos más de 850 empleados de la AEE en Genera PR. Con PIC proveyendo su experiencia junto a la nuestra, trabajando en conjunto, podremos lograrlo”, añadió, aunque no explicó cómo.

McElmurray también reconoció que tanto PIC Group como Black and Veatch han tenido contratos anteriormente con NFE, no solo en Puerto Rico sino en otras partes del mundo. Asimismo, el portavoz de ambas empresas admitió que desde el principio de las negociaciones de la APP la empresa ya tenía la determinación de subcontratarlas.

A preguntas del representante Torres, McElmurray no pudo contestar sobre la cuantía de los contratos asumidos con ambas empresas.

Torres cuestionó, entonces, la necesidad de tener a Genera PR como mediador cuando estas dos empresas subcontratadas serán las que realicen el trabajo para el cual NFE y Genera PR fueron contratados.

“Ustedes en NFE tienen unas deficiencias y van a traer a PIC para manejar en seis meses todo el proceso de migración. Entonces contratan a Black and Veatch para el resto”, argumentó el legislador a la vez que le dio 24 horas al portavoz para proveer la información.

“Los funcionarios de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y de la AEE nos informaron que ellos escogieron a Genera PR porque era $65 millones más económica que la otra empresa que se llamaba NICE. Ahora resulta que van a subcontratar dos compañías que hagan lo que se supone que haga Genera ¿Por qué entonces la AEE no contrata directamente a estas empresas?”, cuestionó Torres.

Previos incumplimientos

El legislador también cuestionó la decisión de contratar a la empresa NFE cuando la misma ha mostrado ineficiencia con el cumplimiento de otros contratos asumidos con la AEE.

“La AEE nos informó que tiene un reclamo por que NFE dejó de suplir gas natural a las unidades cinco y seis durante 2022, por esa situación la AEE tuvo que incurrir en gastos adicionales cuando el contrato establece que NFE debe ser responsable. Por ello, la AEE reclama que NFE le adeuda $35 millones, que llevan más de un año en ese reclamo, en ese litigio, y que NFE se niega a pagar ese dinero a la AEE”, señaló el legislador popular.

“¿Cómo es posible que se les haya permitido licitar para un nuevo contrato si no han cumplido con el primero? Por eso le dije que ese contrato es un buen negocio para NFE, pero no para Puerto Rico. Porque si ustedes van a tener un contrato nuevo, sin ni siquiera haberle pagado esa deuda al pueblo de Puerto Rico, cómo podemos creerles que vienen con buenas intenciones”, añadió.

Torres señaló además que el acuerdo de repartir equitativamente los ahorros logrados en la compra de combustible para la AEE va en contra de la ley vigente, que establece que todo ahorro en las operaciones de la AEE se reflejará en su totalidad como ahorros para los abonados.

“No me hace nada feliz los ahorros que proponen porque nos están quitando el 50 por ciento. Pero el contrato ya lo tienen y tenemos que tener fe en que van a hacer lo correcto. Cuando construyeron el muelle en San Juan hubo incumplimiento reglamentario, cuando convirtieron plantas de petróleo a gas hubo incumplimiento, no cumplieron tampoco con el suplido de gas natural y ahora yo por fe tengo que creer que van a hacer lo correcto”, dijo el legislador.

McElmurray no pudo precisar cómo se utilizarían los $15 millones otorgados a través de la APP para el periodo de transición que se extendería por 100 días.