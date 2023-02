Biden pide apoyo de republicanos en Estado de la Unión

El presidente estadounidense Joe Biden pidió el martes a los republicanos en su discurso del Estado de la Unión trabajar con él para “terminar el trabajo” de reconstruir la economía y unir a la nación, mientras intenta superar el pesimismo en el país y sortear las divisiones políticas en Washington.

El contexto del discurso anual fue sumamente distinto al de los dos años anteriores, ya que ahora hay un presidente de la Cámara de Representantes republicano sentado detrás de Biden y legisladores del Partido Republicano entre el público preparándose para examinar tanto a su gobierno como sus políticas. Biden trató de mostrar a la nación que su gestión del país ha dado resultados tanto en casa como en el extranjero, y también demostrar su idoneidad para una probable postulación a la reelección.

Pero los problemas que Biden enfrenta son muchos: Incertidumbre económica, la guerra en Ucrania y las crecientes tensiones con China, entre otras cosas. Y los signos del trauma pasado en el Capitolio, sobre todo la insurrección del 6 de enero de 2021, eran inevitables, con una gran valla rodeando el complejo, mientras que los legisladores y los asistentes tuvieron que pasar por medidas de seguridad más estrictas de lo habitual.

En lugar de presentar propuestas políticas llamativas, el presidente ofreció una evaluación tranquilizadora del estado de la nación, declarando que dos años después del asalto al Capitolio, la democracia del país está “intacta e inquebrantable”.

“La historia de Estados Unidos es una historia de progreso y resiliencia”, dijo Biden, que destacó la creación récord de empleo durante su mandato, mientras el país emerge de la pandemia de COVID-19.

También mencionó áreas de progreso bipartidista en sus primeros dos años en el cargo, incluyendo el gasto en infraestructura y la manufactura de alta tecnología. Y afirmó: “No hay razón para que no podamos trabajar juntos en este nuevo Congreso”.

“La gente nos envió un mensaje claro. Pelear por pelear, tener poder a efecto de tener más poder, conflictos con el fin de que haya más conflictos, no nos lleva a ninguna parte”, dijo Biden. “Y esa siempre ha sido mi visión del país: Restaurar el alma de la nación, reconstruir la columna vertebral de Estados Unidos, que es la clase media, para unir al país”.

“Nos han enviado aquí para terminar el trabajo”, puntualizó el mandatario.

El presidente subió a la tribuna de la Cámara en un momento en que solo una cuarta parte de los adultos estadounidenses dice que las cosas en el país van en la dirección correcta, según una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Alrededor de las tres cuartas partes dicen que las cosas van por mal camino. Y la mayoría de los demócratas no quieren que Biden busque otro mandato.

Trató de confrontar esos sentimientos de frente.

“Te preguntas si ya existe un camino para que tú y tus hijos salgan adelante sin alejarse, lo entiendo”, dijo Biden. “Es por eso que estamos construyendo una economía en la que nadie se quede atrás. Los trabajos están regresando, el orgullo está regresando debido a las decisiones que tomamos en los últimos dos años”.

El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien estaba sentado detrás de Biden, instó a su conferencia a ser respetuosa antes del discurso de Biden y, a su vez, le pidió a Biden que se abstuviera de usar la frase “republicanos extremos de MAGA”, que el presidente usó en la campaña electoral en 2022.

“No romperé el discurso, no jugaré”, dijo McCarthy a los periodistas, en referencia a la acción dramática de Pelosi después del discurso final del Estado de la Unión del presidente Donald Trump.

La gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, quien obtuvo un perfil nacional como secretaria de prensa de Trump, iba a dar la respuesta republicana al discurso de Biden.

Debía centrar gran parte de sus comentarios en cuestiones sociales, incluida la raza en los negocios y la educación y la supuesta censura de los conservadores por parte de las grandes tecnologías.

“Mientras cosechas las consecuencias de sus fracasos, la administración de Biden parece más interesada en las fantasías del despertar que en la dura realidad que enfrentan los estadounidenses todos los días”, dijo, según extractos publicados por su oficina. “La mayoría de los estadounidenses simplemente quiere vivir sus vidas en libertad y paz, pero estamos bajo ataque en una guerra cultural de izquierda que no comenzamos y nunca quisimos pelear”.

Con las restricciones de COVID-19 ahora levantadas, la Casa Blanca y los legisladores de ambos partidos invitaron a invitados diseñados para transmitir mensajes políticos a casa con su presencia en la cámara de la Cámara. Los padres de Tire Nichols, quien fue severamente golpeado por agentes de policía en Memphis y luego murió, se encuentran entre los que están sentados con la primera dama Jill Biden. Otros invitados de Biden incluyeron a la estrella de rock/humanitario Bono y al joven de 26 años que desarmó a un hombre armado en el tiroteo del mes pasado en Monterey Park, California.

Los miembros del Caucus Negro del Congreso invitaron a los familiares de las personas involucradas en incidentes policiales, ya que buscaban presionar para que se tomaran medidas sobre la reforma policial a raíz de la muerte de Nichols. La Casa Blanca, antes del discurso, combinó la reforma policial con la reducción de la violencia, sugiriendo que brindar mejores herramientas de capacitación a la policía podría conducir a menos delitos en todo el país.

Biden estaba cambiando de opinión después de pasar sus primeros dos años impulsando proyectos de ley importantes, como el paquete de infraestructura bipartidista, la legislación para promover la fabricación de alta tecnología y las medidas climáticas. Ahora que los republicanos tienen el control de la Cámara, se está enfocando en implementar esas leyes masivas y asegurarse de que los votantes le den crédito por las mejoras.

El cambio es en gran parte por necesidad. El recién empoderado Partido Republicano está ansioso por deshacer muchos de sus logros y prometió realizar una multitud de investigaciones, incluida la investigación de los recientes descubrimientos de documentos clasificados de su época como vicepresidente en su casa y antigua oficina.

Al mismo tiempo, Biden deberá encontrar una manera de trabajar al otro lado del pasillo para mantener al gobierno financiado mediante el aumento del límite de deuda federal para este verano. Ha insistido en que no negociará para cumplir con las obligaciones de deuda del país; Los republicanos han insistido igualmente en que debe hacer concesiones en el gasto.

En la víspera del discurso del presidente, McCarthy desafió a Biden a sentarse a la mesa de negociaciones con los republicanos de la Cámara para recortar el gasto como parte de un acuerdo para elevar el techo de la deuda.

“Debemos avanzar hacia un presupuesto equilibrado e insistir en una rendición de cuentas genuina por cada dólar que gastamos”, dijo McCarthy.

Si bien las esperanzas de un bipartidismo a gran escala son escasas, Biden volvió a emitir su llamamiento de 2022 para que el Congreso respalde su “agenda de unidad” de acciones para abordar la epidemia de opioides, la salud mental, la salud de los veteranos y el cáncer. Anunció una nueva acción ejecutiva y pidió a los legisladores que actúen para respaldar nuevas medidas para apoyar la investigación del cáncer, abordar las necesidades de vivienda y el suicidio entre los veteranos, aumentar el acceso a la atención de la salud mental y actuar para tomar medidas más enérgicas contra el tráfico mortal de fentanilo.

El presidente también pidió extender el nuevo tope de $35 por mes en el precio de la insulina para las personas con Medicare a todos en el país. Y presionó al Congreso para que cuadriplicara el impuesto del 1% sobre la recompra de acciones corporativas que se promulgó en el proyecto de ley sobre el clima y la atención médica de los demócratas aprobado el año pasado, conocido como Ley de Reducción de la Inflación.

El discurso se produce días después de que Biden ordenara al ejército que derribara un presunto globo espía chino que volaba descaradamente por todo el país, cautivando a la nación y sirviendo como un recordatorio de las tensas relaciones entre las dos potencias mundiales.

El discurso del año pasado se produjo pocos días después de que Rusia lanzara su invasión de Ucrania y muchos en Occidente dudaron de la capacidad de Kyiv para resistir el ataque. Durante el año pasado, EE. UU. y otros aliados enviaron decenas de miles de millones de dólares en asistencia militar y económica para reforzar las defensas de Ucrania. Ahora, Biden debe presentar el caso, tanto en el país como en el extranjero, para mantener esa coalición a medida que avanza la guerra.