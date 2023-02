Manuel Calderón Cerame anuncia candidatura para representar a San Juan en la Junta de Gobierno del PPD

Manuel Calderon Cerame, portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Legislatura Municipal de San Juan, anunció hoy su candidatura para representar a San Juan en la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático (PPD), con tres principios puntuales: renovación, trabajo y esperanza.

“Mi partido necesita una renovación de estilos y propósitos, para así poder ofrecernos como una alternativa confiable para San Juan y todo Puerto Rico. Urge realizar el trabajo de reorganizar lo que está desorganizado y modernizar lo que está obsoleto, para así posicionar al Partido Popular favorablemente de cara al 2024. Y también, es hora de sembrar semillas de esperanza en nuestra institución, para así poder inspirar e ilusionar no solo a los cientos de miles de populares que militan y aman este partido, sino que a los otros cientos de miles que hoy no creen en ningún partido político o que votaron en las pasadas elecciones por otras opciones que los han desilusionado” indicó Calderon Cerame.

En conferencia de prensa en la sede del PPD y junto a varios líderes de base de todo San Juan, el también presidente del Precinto 4 de San Juan, expresó su deseo de que el partido recobre su vocación de mayoría en la Ciudad Capital “por el pasado año he sido el portavoz del PPD en San Juan, y he estado realizando el trabajo de fiscalización y presentación de propuestas para que tengamos un San Juan con más seguridad, comunidades organizadas, espacios comunes en buen estado y calidad de vida para nuestros adultos mayores, es decir, he demostrado que se puede hacer el trabajo de presencia para convertirnos nuevamente en una opción para todos los sanjuaneros” añadió el líder del PPD en San Juan.

Manuel Calderón Cerame también le envió un mensaje a todos los que se están haciendo disponibles para presidir el PPD de cara a la elección el próximo 7 de mayo “todos los que han anunciado su intención de presidir esta colectividad son mis amigos, a todos los conozco y tienen mi respeto, y por eso les digo, que sin San Juan no hay Puerto Rico. Los números y los análisis nos indican que es indispensable hacer el trabajo electoral y político en la capital, para asegurarnos de que el Partido Popular pueda ganar la gobernación, la comisaría residente, la alcaldía de San Juan y tener mayorías en Cámara y Senado. Ante esa realidad, le pido mi voto a todos los delegados de San Juan para ser su voz en la Junta de Gobierno, con el compromiso inquebrantable de velar porque ese trabajo se realice”.