Fas Alzamora no continuará en la Junta de Gobierno del PPD

El licenciado Antonio J. Fas Alzamora, a través de una carta dirigida al presidente del Partido Popular Democrático, Jose Luis Dalmau Santiago, anunció hoy que no continuará en la Junta de Gobierno de la colectividad, luego de más de cuatro décadas en representación Distrito Mayagüez-Aguradilla.

“Aunque se me ha solicitado para que continúe como miembro de la Junta de Gobierno, entiendo que es tiempo de permitir que otro líder tome la encomienda que me fue delegada por los populares por cuatro décadas y media. Agradezco la confianza y el respaldo de los populares que por todo ese tiempo me acompañaron a trabajar por la pava y llevaron mí mensaje de ´Militancia y Unidad, es Victoria Popular´”, expresó el exlegislador en declaraciones escritas.

“Hay mucho trabajo por hacer en estos tiempos difíciles que atraviesa el País. Es momento de reafirmación puertorriqueña, renovación y futuro con un compromiso inquebrantable con la honestidad, la justicia social y la puertorriqueñidad. ¡Puerto Rico primero! Que Dios los ayude siempre”, añadió.

Fas Alzamora fue electo en el 1978, hace 45 años, por mayoría de votos como miembro de la Junta de Gobierno del PPD en representación del Distrito Mayagüez-Aguadilla. Luego fue reelecto en 10 ocasiones consecutivas.

“Tuve el honor y privilegio de haber coincidido como miembro de la Junta de Gobierno con ilustres puertorriqueños como Don Luis Muñoz Marín, Rafael Hernández Colon, Severo E. Colberg Ramírez, Miguel Hernández Agosto, entre otros compañeros de lucha que me han permitido compartir hasta hoy mis ideas y aceptar encomiendas en beneficio del PPD y de Puerto Rico”, recordó.

Fas Alzamora le servió al Partido como Secretario General, como organizador de varios eventos multitudinarios, delegado presidencial en más de 40 municipios, miembros de la Comisión de Estatus en 11 ocasiones y Organizador del Cincuentenario del PPD en los 78 municipios, entre otros.

Posiciones políticas de Fas Alzamora

• Vicepresidente del Comité Municipal del PPD de Cabo Rojo (1974)

• Miembro de la Junta de Gobierno del PPD de más años consecutivos de servicio, 45 años.

• Organizador y movilizador de 13 conmemoraciones del aniversario del Estado Libre Asociado visitando los 78 municipios cada año de febrero a julio, incluyendo la celebración del 25 de julio de 1979, última participación de Don Luis Muñoz Marín en una actividad multitudinaria y la presentación de la Nueva Tesis por Rafael Hernández Colón en Plaza del Carmen Mall, en Caguas.

• Delegado Presidencial en 42 municipios, incluyendo a Ponce, Caguas y Hatillo en dos ocasiones.

• Miembro de la Comisión de Estatus en 11 ocasiones.

• Recogió 10,000 firmas por todo el país en respaldo a la permanencia en Puerto Rico de las fábricas 936.

• Organizador en representación del PPD en la concentración de puertorriqueños, “La Nación en Macha”, celebrada en Fajardo en defensa de nuestra cultura y la puertorriqueñidad.

• Organizador de las actividades del Cincuentenario del PPD en todos los 78 municipios, visitando a cada uno de ellos al menos en dos ocasiones en año y medio. (1987-1988)

• Participo en todos los plebiscitos celebrados desde el 1967 en defensa del ELA y del ELA Soberano.

• Organizador y movilizador de dos cierres de campañas política del PPD. • Secretario General del PPD. (1985-1989)

• Miembros del Comité de Redacción del Programa del PPD en varias ocasiones.

• Dirigió la campaña del “No a la Estadidad”, en todo Puerto Rico. (2020)

• El 14 de octubre de 2022, logró que la Junta de Gobierno aprobara por unanimidad el Pacto de Asociación entre el ELA y Estados Unidos de fecha de 8 de marzo de 2020, de su autoría, como un documento oficial en todos los trabajos que realice la Comisión de Estatus.

Posiciones en la legislatura en representación del PPD

• Legislador por 40 años, único en la historia de Puerto Rico 1977-2017, 4 años en la Cámara de Representante y 36 años en el Senado

• Portavoz Alterno del PPD en el Senado 1993-1996

• Portavoz de minoría del PPD en el Senado 1997-2000 • Presidente del Senado 2001-2004 • Miembro de todas las Comisiones Permanentes del Senado 2001-2016