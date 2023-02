Una tragedia vivió este niño de 8 años al ser atacado por un tiburón en Australia

El video de un niño de 8 años se ha hecho viral en los últimos días a través de la plataforma de TikTok tras ser atacado por un pequeño tiburón blanco, mientras se encontraba de pesca con su padre en la isla Lady Musgrave, al norte de Brisbane, Australia.

El impresionante video dejó cautivados a los usuarios en redes

En la grabación compartida por el usuario @huntmaster.io, se observa al niño llamado Manni Alam mostrando la gran trucha que había pescado a su padre, quien se encontraba filmando el momento, cuando de repente, debajo del bote se observa a un tiburón blanco chico que ataca al menor, sin embargo, el video termina en ese momento y no se muestra qué sucede posteriormente.

Este video llegó a los medios de comunicación de Australia y no dudaron en ponerse en contacto con el pequeño Manni y su padre, llamado Radwan, para obtener una breve entrevista en la cual el niño comenta que “se sintió como un pequeño mordisco, un poco en el pecho, pero eso es todo. Atrapé esta enorme trucha y solo quería presumir en TikTok. Así que me metí en el agua y estaba sosteniendo la trucha, pero luego el tiburón me atacó”, mientras que el padre afirma que no tuvo graves heridas, solo fue un susto y que es común que este tipo de cosas sucedan al bucear.

Contenido relacionado

Estos son cinco factores clave que aceleran el proceso de la menopausia

Conoce los otros usos que le puedes dar a la crema de dientes