Policía investiga posible taller de hojalatería sin permisos y ocupan vehículos de motor

El comisionado de la Policía Municipal de San Juan, José Juan García, informó esta noche que agentes municipales intervinieron con un individuo que arrojaba escombros en la calle Constitución, ocuparon dos vehículos, dos motoras e identificaron un posible taller de hojalatería clandestino.

“Las autoridades de ley y orden tenemos que enfatizar en hacer cumplir la ley, minimizando estas conductas antisociales que no solo deslucen nuestro entorno, sino que también causan problemas mayores en nuestras comunidades. De igual forma, tenemos el deber de sacar de circulación los vehículos que no tienen autorización para estar en nuestras avenidas, como tomar acción ante aparentes sitios que no cumplen con los reglamentos y leyes para darle un servicio a la ciudadanía”, dijo el Comisionado Municipal de San Juan.

Según se detalló, a la persona intervenida por arrojar escombros en la calle se multó por mil dólares y a la persona del taller de hojalatería se citó para la apropiada investigación. Los carros y motoras fueron incautadas.

“Exhorto al público general que de ver la comisión de delitos como este, llamen a la policía municipal al 787 480-2020″, indicó el comisionado José Juan García.