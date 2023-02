Pierluisi veta medida que buscaba transparencia en las compras en línea

GeneraPR El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. Anuncio de parte del gobierno de Puerto Rico de la conversion de la AEE a una APP, llamada GENERA PR, subsidiaria de New Fortress. Salon Laguna. Hotel Sheraton. San Juan. Foto Dennis A. Jones Metro PR 25 de enero de 2023 (Dennis A. Jones)

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, dejó saber a los presidentes de los cuerpos legislativos que vetó una medida que buscaba crear una ley para proteger a los consumidores que utilizan plataformas de ventas en línea o “Marketplace”.

A través de un comunicado, Pierluisi, explicó que esta pieza legislativa, no tan solo no incluye las recomendaciones de Hacienda, sino que está en conflicto con la ley federal Consolidated Appropiations Act of 2023.

El Departamento de Hacienda propuso a la Rama Legislativa enmiendas dirigidas a uniformar el Código de Rentas Internas (CRI) para atemperar las definiciones de “facilitador de mercado” y “vendedor de mercado” que estaban contenidas en el proyecto cameral con las del CRI y que están relacionadas al Impuesto de Ventas y Uso (IVU).

También, el Proyecto de la Cámara 955, tiene un conflicto directo con las disposiciones de mercados en línea establecidos en el Consolidated Appropiations Act of 2023.

“Este nuevo estatuto federal, establece una norma nacional para brindar transparencia a los consumidores mientras protege la privacidad y la seguridad de las pequeñas empresas que venden en los mercados en línea. Este estándar nacional se aplica a todos los vendedores que son ‘high-volume third-party sellers’ que venden en Estados Unidos. Es una sólida doctrina federal de que las normas que se establecen a nivel nacional tienen prominencia sobre las normas que se establecen por los estados y territorios”, explicó Pierluisi.

Según el documento de la medida, el Proyecto de la Cámara 955, tiene como propósito primordial crear la “Ley para la Protección de los Consumidores de Plataformas de Ventas en Línea o Marketplace”, a los fines de adoptar normas que promuevan la transparencia en las ventas en línea; requerir información que provea garantías de confiabilidad al consumidor; faculta al Departamento de Asuntos del Consumidor para adoptar la reglamentación correspondiente; y para otros fines relacionados.