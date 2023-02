Importante reconocimiento a The St. Regis Bahía Beach Resort

The St. Regis Bahía Beach Resort, el primer resort en Puerto Rico con calificación de cinco diamantes de la AAA y cinco estrellas de Forbes Travel Guide por 10 años consecutivos, anunció un destacado reconocimiento a su gerente general y un importante nombramiento dentro de su plantilla de profesionales.

Por segundo año consecutivo, se otorga un reconocimiento a la labor de José M. Torres, gerente general de The St. Regis Bahía Beach Resort, quien recibió el galardón al Gerente General del Año en la región del Caribe y Latinoamérica, de la marca Marriott International. Anteriormente, Torres, fue nombrado Gerente General del Año para la marca St. Regis, y en esta ocasión alcanza el título para todas las propiedades de la casa líder mundial de marcas bajo Marriott International en la región.

José M. Torres, gerente general de The St. Regis Bahía Beach Resort

Cabe destacar que, el desempeño de Torres resalta en la zona, aun cuando Puerto Rico representa menos del 1% del inventario de propiedades de Marriott en todo el Caribe y Latinoamérica.

Sobre los motivos para el reconocimiento a este profesional puertorriqueño, el Sr. Brian J. King, presidente del Caribe y Latinoamérica para Marriott International, comentó: “Este reconocimiento no sería posible sin su búsqueda de la excelencia, un liderazgo sólido y dedicado y el compromiso con sus asociados, invitados y propietarios. Me enorgullece mucho saber lo duro que ha trabajado para alcanzar este nivel de desempeño que le ha valido este reconocimiento”.

King añadió además que; “Como líderes, tenemos que tomar una decisión cada día, para mantener vivo el legado de Marriott. Su liderazgo comprobado ayudará a asegurar nuestro futuro. Gracias a su dedicación, hemos disfrutado de un crecimiento y éxito continuos como empresa durante casi un siglo. Nuestro futuro estará dirigido por líderes extraordinarios como usted. En nombre del Equipo de Liderazgo de CALA, felicidades por este monumental y merecido premio”.

“Recibo este reconocimiento con emoción y con un gran sentido de compromiso hacia el trabajo que realizamos, nuestros huéspedes, socios y Puerto Rico como destino. Agradezco al equipo de profesionales que día a día dan lo mejor de sí para lograr posicionar a The St. Regis Bahía Beach Resort como el mejor de Puerto Rico y bandera de la marca Marriott en el Caribe y Latinoamérica”, dijo José M. Torres.

Geraldine M. Farrulla es la nueva Directora de Ventas y Mercadeo

Recientemente, la veterana ejecutiva en la industria hotelera, del lujo, ocio y los eventos, Geraldine M. Farrulla, fue nombrada Directora de Ventas y Mercadeo de The St. Regis Bahía Beach Resort. Farrulla, quien forma parte del equipo desde su preapertura en 2010, fungió como Directora de Catering y Eventos Especiales de The St. Regis Bahía Beach Resort. Entre el 2021 y 2022, asumió el rol de Directora de Ventas para Grupos y Eventos, desde donde lideró con éxito el equipo de ventas de grupos, un mercado que se vio seriamente afectado durante la pandemia, y, hasta el pasado mes de diciembre, cuando inició funciones en su nueva posición.

Geraldine M. Farrulla, Directora de Ventas y Mercadeo

En su larga y productiva carrera, Gerry, como es conocida en la industria, ha demostrado la capacidad de liderar esfuerzos y equipos a los más altos niveles de éxito.

En su fructífera trayectoria, ha sido reconocida con el Williams Hospitality Spirit of Excellence Award – 1996; Women in Leadership Distinction, The San Juan Star – 1999; Salute San Juan City Magazine - 1999; Mujer con Imagen y Vida Ejemplar, Casiano Communications – 2002 y Mujer del Siglo XXI en Hotelería, El Nuevo Día – 2003.

En The St. Regis Bahía Beach Resort lideró los esfuerzos de preapertura junto al gerente general, encabezando el proceso de contratación de personal para todos los departamentos y estableciendo presupuestos para compras de equipos, políticas y procedimientos. Jugó un papel decisivo en los esfuerzos de reapertura del Resort en 2018, luego de un cierre de 14 meses después del huracán María. Su labor ha sido fundamental como parte del equipo de desarrollo del programa Bahía Beach Audubon.

Del 1990 al 2010, Farrulla, trabajó en El San Juan Hotel y Casino donde inició labores como Gerente de Banquetes y Servicio a Grupos y en 1992 fue ascendida a directora de dicho departamento. Antes, de 1985 a 1990, fungió como Coordinadora de banquetes para el Condado Beach Trio.