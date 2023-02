Defensa de Sixto George apelará veredicto de culpabilidad

El abogado de defensa del convicto productor Sixto Jorge Díaz Colón, mejor conocido como Sixto George, licenciado Rafael Castro Lang, anticipó el viernes que acudirá al proceso de apelaciones ante el Primer Circuito de Boston tras su cliente ser declarado culpable por un jurado por extorsión y obstrucción a la justicia.

“Estoy bien decepcionado. Yo pensaba que él iba a salir no culpable en todos los cargos porque ahí no probaron los elementos del delitos. Y obviamente, esta decisión se va a apelar porque yo tengo mucho errores que ocurrieron en el caso, instrucciones que no se dieron, prueba que no me dejaron pasar”, dijo Castro Lang en declaraciones a la prensa.

En cuanto a la determinación del jurado, compuesto por seis hombres y seis mujeres, Castro Lang afirmó: “Yo no sé, o sea, uno nunca sabe qué factores pueden juzgar, si política, alguien con influencia, o que simplemente pensaron de que por el mero hecho de que hubo una llamada lo declararon culpable”.

Sobre el comportamiento reflejado el jueves por Sixto George en las que emitió fuertes declaraciones contra el juez federal Francisco Augusto Besosa, el jefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Joseph González, y fiscales, Castro Lang dijo: “Yo a mi cliente siempre le he dicho que no hable, pero desafortunadamente él se siente bien decepcionado como el sistema ha funcionado”. “Yo no voy a hacer un show de mi cliente jalándolo para la cámara”, agregó.

“El jurado no estaba supuesto a ir la televisión, uno no sabe si oyeron o no. Es posible que oyeron y que no les gustó el tono de voz”, aseguró Castro Lang.

Cuestionado sobre si espera que Díaz Colón sea sentenciado a 20 años, respondió que para eso ya existen guías de sentencia.

Sobre el testigo Anthony Maceira, y su comparecencia a los medios de comunicación luego de prestar sus declaraciones en la corte federal, dijo que “Maceira fue a la televisión con las grabaciones mientras estaba el juicio, se sentó allí dando explicaciones y a él no le hacen nada. Por supuesto que le correspondía, la vara se aplica igual”.

Díaz Colón fue hallado culpable en el cargo 1 de intento de extorsión, cargo 2 de extorsión y el cargo tres por obstrucción a la justicia, culpable.

Se informó que el juez Francisco Augusto Besosa ordenó la cancelación de Sixto George hasta su sentencia que fue pautada para el 5 de febrero de 2023.

El caso inició cuando agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) detuvieron temprano en la mañana del miércoles, 21 de enero de 2021, al productor radial y de televisión Sixto Jorge ‘George’ Diaz Colón, por cargos de extorsión contra el ahora exgobernador Ricardo Rosselló y el exsecreatrio de Asuntos Públicos, Anthony Omy Maceira Zayas, mientras los últimos dos estaban en sus puestos en La Fortaleza.

Sixto Jorge Díaz Colón, de 52 años, vecino de San Juan, fue acusado de tres cargos de extorsión y obstrucción a la justicia relacionados con su participación en un esquema vinculado a la divulgación de mensajes de chat de Telegram durante el verano de 2019, y sus posteriores acciones durante la investigación de las acusaciones del FBI.