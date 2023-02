¿Cuántos años Sixto George podría pasar en prisión?

Tras haber sido declarado culpable en su caso por extorsión y destrucción de evidencia, el productor de radio y televisión Sixto “George” Díaz Colón podría cumplir hasta 20 años de prisión por dos de los cargos.

Según explicó el licenciado con experiencia en el Tribunal Federal Distrito de Puerto Rico, Peter Díaz, en el programa Día a Día con la periodista Milly Médez, el juez Francisco Besosa tiene una guías para dictar la sentencia.

Previo a la lectura de sentencia se llevará a cabo un proceso para trabajar un informe de presentencia donde se evaluará la vida del productor y cómo ha actuado durante y previamente al proceso. En el informe también se incluyen unas recomendaciones de sentencia de acuerdo a los delitos por los cuales se les declaró culpable.

Cada delito tiene un máximo estatutario de tiempo que pasará en prisión por los actos por los cuales se le declaró culpable. Sin embargo existen unas guías de sentencia que miden cómo se cometió el delito.

Este es el tiempo que podría cumplir, según el abogado:

33 a 41 meses de prisión por el cargo de extorsión. Este cargo tiene un máximo estatutario de 20 años de prisión. Mientras que por el cargo de extorsión interestatal, hay un máximo estatutario de 2 años de prisión, sin embargo, el licenciado lo estimó en alrededor de 22 a 33 meses de prisión. Según explicó, Díaz estos dos cargos los podría estar cumpliendo a la par por haber sido la misma actuación.

Por el delito de destrucción de evidencia, también hay un máximo de 20 años de cárcel, pero de acuerdo a cómo se dieron los elementos del caso, el abogado estimó que le darían de 33 a 41 meses de prisión.

Este delito último se cumpliría de forma consecutiva a los dos anteriores por lo que en total estaría cumpliendo aproximadamente 68 meses de prisión que son cinco años y ocho meses.

“Eso es si sigue las guías de sentencia. Si los comentarios de Sixto, si las actitudes de Sixto provocaron que el juez dijera, esta persona no está respetando el sistema de Justicia, hay que darle algún tipo de lección el juez tiene la postestad de irse hacia arriba hasta 20 años”, explicó el licenciado en la entrevista con la periodista Milly Méndez.

Las guías de sentencia no son mandatorias por lo que el juez podría declarar una sentencia mayor.

La lectura de sentencia será el 5 de mayo, Díaz Colón, deberá estar en prisión hasta esta fecha.

Finalmente, tras haber decretado un receso desde el día de ayer, el jurado en el caso del productor Sixto “George” Díaz Colón lo encontró culpable de manera unánime de haber cometido extorsión, intento de extorsión y destrucción de evidencia.

El jurado compuesto por siete mujeres y cinco hombres se había retirado a deliberar luego de que tanto el ministerio y la defensa habían presentado sus argumentos finales. Para no contaminar el proceso, el juez Francisco Besosa le pidió ayer al jurado que no leyeran noticias sobre el caso, no buscaran en internet y que no escucharan radio, previo a culminar la deliberación.

Díaz Colón estaba acusado de extorsión, tentativa de extorsión y destrucción de evidencia en una investigación federal.