Sixto George llama “tontos y puercos” a los federales

El productor Sixto George, previo a conocer el veredicto del jurado asignado al juicio en su contra, arremetió contra el juez Francisco Besosa y el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y los llama “tontos y puercos”.

En un aparte con la prensa previo a entrar nuevamente a la sala, el productor despotricó contra los federales, así como contra miembros de la prensa. De igual manera, señaló que el juez Besosa no le ofreció un juicio justo.

“Está todo el tiempo a favor de fiscalía”, señaló.

“Esto es bien importante entenderlo, aquí yo no traje a mi prueba. Estoy diciendo que la prueba de nosotros es la misma prueba que presentó fiscalía. Los disparates que presentó fiscalía nosotros queríamos que pasaran para que el jurado lo viera y vieran lo disparateros que es fiscalía”, dijo.

Se refirió al caso como un “montaje político”. Díaz Colón dio a entender que la conversación que tuvo con Maceira fue una farsa.

“Le estoy diciendo cuatro disparates, viendo que él es un corrupto, viendo que él me está diciendo a mí cómo arreglamos esto. Un secretario, que yo no sabía que me estaba grabando, me está diciendo ¿cómo arreglamos esto?. Yo le meto cuatro embustes y estoy viendo cómo él me dice, mientras yo le decía, chico a la final del día, yo no voy a hacer nada. La diferencia era que él estaba alambrado por el FBI”, dijo.

Aseguró que se fue del restaurante y nunca hizo nada, haciendo referencia a uno de los encuentros que tuvo con Anthony Maceira, exsecertario de Asuntos Públicos bajo la administración de Ricardo Rosselló.

“Me fui para mi casa conciente de que Maceira era un corrupto. Yo tenía evidencia de lo corrupto que es, del traqueteo que tiene en Puertos. Ya yo tenía otras cosas que no voy a decir aquí porque las voy a decir en su momento y serán parte del documental. Literamente estamos hablando que yo me fui para mi casa y nunca hice nada. Una conversación imprudente que quedó en nada”, señaló.

Díaz Colón señaló que el FBI tenía evidencia de que él alegadamente no llamó a nadie. “Ellos hicieron una supeana al teléfono de Raulie, ellos se dieron cuenta que desde el 12 de julio yo no llamaba a Raulie, pero como me mandaron a perseguir, había que buscar la manera de que yo hiciera la llamada que yo le dije a Maceira que yo iba a hacer”, sostuvo.

“Nunca lo llamé. Fueron a mi casa a entramparme. El FBI, el charlatán de Juan Carlos López, ese individuo le queda grande ser agente federal. Ese charlatán llegó a mi casa con 20 preguntas de niño de kínder. Estuvieron cuatro horas en mi casa, las últimas dos horas, estuvieron llama a Raulie para que nos hagas el favor porque sospechamos de Raulie, porque sospechamos que Raulie quiere extorsionar al gobierno. Estuve tres horas diciéndole que no a tres charlatanes que fueron a mi casa a entramparme. No se quería ir. Les dije 20 veces se va a filtrar”, dijo.

Como parte de esa intervención con el FBI, indicó que le advirtió que se iba a filtrar a manos de la licenciada Mayra López Mulero abogada de Raúl “Raulie” Maldonado, a quien tildó de “farandulera” y “embustera”. A Raulie se le adjudica haber destapado el chat de Telegram que provocó la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló.

Aseguró que a los federales, a quien llamó “tontos”, les tienen miedo. “Esto es un kínder, son unos abusadores, eso es lo que son estos charlatanes y este señor que está aquí lo está enfrentando. Estoy enfrentando a un fiscal que es un charlatán, a una fiscal que es una charlatana, los estoy enfrentando”, sostuvo.