Jurado del caso de Sixto George se retira a deliberar el veredicto

El jurado en el caso contra el productor Sixto George, se retiró a deliberar el veredicto luego que tanto la defensa como la fiscalía federal presentaran hoy los argumentos finales del caso.

Díaz Colón está acusado de extorsión, tentativa de extorsión y destrucción de evidencia en una investigación federal.

Hoy los trabajos en la sala que preside el juez Francisco Besosa iniciaron con los argumentos del ministerio público.

“Oportunidad, codicia, extorsión y encubriemiento”, fueron las palabras con las que la fiscal Miriam Fernández inició sus argumentos finales ante el jurado compuesto por siete mujeres y cinco hombres.

La fiscal señaló que la “oportunidad” estuvo en lo chats de Telegram que tenía, Raúl “Raulie” Maldonado, hijo del exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado, quien fuera despedido por el entonces gobernador Ricardo Rosselló luego de denunciar en una entrevista radial que en el Departamento de Hacienda había una mafia institucional. Tras el despido, se le adjudica a Raulie destapar el escandaloso chat de Telegram que provocó que Rosselló renunciara a la gobernación.

Indicó que la “codicia” son los $300,000, en referencia al reclamo que habría hecho Díaz Colón a través de mensaje de texto a Anthony Maceira, exsecretario de Asuntos Públicos bajo la administración de Rosselló. Según la fiscalía, Díaz Colón le habría hecho la solicitud del dinero a Maceira para evitar que “Raulie” continuara filtrando información que perjudicara la administración de Rosselló.

En cuanto a la “extorsión”, señaló que ocurrió en los encuentros que Maceira tuvo con Díaz Colón en los restaurantes Musa e IlPostino. Fue en IlPostino, según la fiscal, que Díaz Colón mencionó en ocho ocasiones los $300,000. Y el “encubrimiento”, Fernández indicó que quedó evidenciado en la eliminación de los mensajes de Telegram.

Fernández repasó cargo por cargo y estableció cómo el ministerio público había probado los elementos del delito del caso.

Posteriormente, el licenciado Castro Lang inició su turno de argumentaciones, quien más temprano le dijo al juez que sentía mejor luego que ayer enfrentara problemas con su voz. El juez, por su parte, le comentó que le tenía algo y le entregó unas pastillas para la garganta. Le aseguró también que le daría todo el espacio que necesita.

En su turno de argumentaciones, Castro Lang dijo estar de acuerdo con la fiscal en que hay que usar el “sentido común”, palabras que utilizó Fernández para indicar que el jurado debería utilizarlo para conectar las piezas de evidencia y poder llegar a un veredicto unánime.

Utilizó el primer mensaje enviado por Díaz Colón el 20 de junio 2019 a Maceira para cuestionar el texto. “¿Dónde en este texto ustedes ven a Sixto hacer un reclamo de extorsión por $300,000? En ningún sitio”, dijo según informó Telenoticias.

“¿Dónde hay una amenaza de extorsión a Maceira? Sixto no están amenazando a Maceira. ¿Desde cuándo ayudar a un amigo es una amenaza?, sostuvo. Según el licenciado, el productor lo que hizo fue tratar de ayudar a Ricardo Rosselló Nevares y a su administración en momentos que estaba la amenaza de los chats de Telegram que desataron varias protestas y la renuncia de Rosselló.

Apuntó que la fiscalía quiere hacer ver el mensaje como uno de extorsión y no lo es. Dijo que Maceira distorsionó ese mensaje.

“Apliquen el sentido común porque les dirá que no hay amenaza o extorsión de Sixto en ese mensaje”, sostuvo.

Ayer el juez Francisco Besosa le impartió al jurado las instrucciones que seguiría para emitir un veredicto. No obstante, la defensa expresó varias objeciones a las directices.

Según publicó el progama Directo & Sin Filtro de ABC, las instrucciones que el juez le habría impartido al jurado compuesto por seis hombres y seis mujeres son: “Más allá de toda opinión, deben actuar según la ley. No se dejen persuadir por ninguna imparcialidad, simpatía u opinión pública. Que consideren solo la evidencia presentada en el juicio. El acusado, no necesariamente, tiene que haber obtenido un bien o dinero para cometer un delito. El gobierno federal debe probar el caso más allá de duda razonable y Pueden descartar como evidencia la conversación de Maceira y Sixto en el 2019 si no es audible el sonido de la grabación”. De igual manera le explicó al jurado la definición de los cargos.

El abogado de defensa del productor, Rafael Castro Lang, espera que el veredicto del caso contra su cliente sea de no culpabilidad, pero de no ser así, estaría apelando la determinación en el Primer Circuito de Apelaciones de Boston.

“Yo cruzo ese puente cuando llegue. Cuando pierda, perdí. Yo voy a ganar y lo que yo tengo en mi mente es que yo voy a ganar”, apuntó el licenciado Rafael Castro Land a su salida del Tribunal Federal en el Viejo San Juan.

Castro Lang señaló que la conversación que el productor tuvo con Anthony Maceira, exsecretario de Asuntos Públicos bajo la administración del renunciante gobernador Ricardo Rosselló, no constituye un delito.

“Maceira no se puede considerar como si fuera un cómplice de Sixto en nada, porque Maceira era informante para el gobierno. Para tu asistir en la comisión en común acuerdo tiene que haber otro que cualifique y aquí no hay nadie que cualifique. Ellos no sentaron a Raulie, ellos no sentaron a Rosselló. Ellos son los que tienen el peso de la prueba, no yo”, sostuvo.

“La conversación que él tuvo no llega al punto. No cualifica para llenar los requisitos de una tentativa. No los llena. Yo estoy confiado que el jurado cuando oiga la argumentacion de mañana se dé cuenta que esto es un caso que nunca se dio haber radicado”, sostuvo.