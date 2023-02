Prometida y padre de militar asesinado testifican en vista preliminar contra los Napoleoni

El padre y novia del joven militar asesinado en Ponce la tarde del pasado 14 de noviembre de 2022, Jancarlo Rivera Lugo, narraron qué pasó el día del crimen en El Tuque, en Ponce.

Los relatos se dieron en el inicio de la vista preliminar contra Ana Napoleoni, de 43 años, y Jeromy Pietri Napoleni, quienes enfrentan cargos por asesinato, tentativa de asesinato, robo agravado, amenaza o intimidación a testigos y violación a la Ley de Armas.

Carlos Rivera, padre del occiso, fue el primer testigo en sentarse en la banca del tribunal a narrar qué pasó la tarde del 14 de noviembre de 2022. El hombre fue interrogado por Anette Esteves, fiscal del caso.

Rivera sostuvo que a eso de las 6:55 de la tarde del dicho día, el progenitor de la novia de su hijo lo llamó. “Él me llamó para informarme que... habían herido al nene. Se me destrozó la vida porque jamás pensé que a mi nene lo iban a herir de bala, jamás en mi vida, porque él to’ el tiempo estaba en la universidad”.

Narró que lo transportaron al hospital Damas, ubicado en el dicho municipio. “Mi hijo estaba muerto”, estaba en una camita, estaba muerto. Mi bebé, mi hijo, y me lo mataron”.

Luego, Jineyshka Cruz Bonilla, novia de Rivera Lugo, narró lo sucedido el día del crimen ya que esta lo acompañaba para hacer unas compras. La pareja llevaba una relación de cuatro años y convivieron por un año.

Esta dijo que salió de su residencia junto al joven para una tienda, donde pretendían adquirir unas decoraciones ya que se acercaban las festividades de Navidad.

“Cuando íbamos bajando por la calle 8 [del Tuque] vemos a tres personas armadas en la parte de arriba. Estaba la señora [Ana Napoleoni] en la parte izquierda... la que causó el problema”.

“De forma agresiva [Ana] le grita a Jancarlo que por ahí no se bajaba. Luego nos manda a parar, le dice que por ahí no se baja, Jancarlo le contesta que no hay rótulo ninguno... ella mete la mano por el cristal y le da un puño en el centro de la cara a Jancarlo”.

El joven hizo una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 y ambos se bajaron del auto.

“Se metió el teléfono en el bolsillo sin colgarlo, dejó la línea abierta. Luego de eso nos mandaron a bajar la señora que causó el problema. Jancarlo se bajó por la parte de él, yo por el pasajero, y nos encontramos en la parte de atrás que vendría siendo el baúl. Yo puse mi teléfono en grabación y me lo puse en el chaleco. La señora presente hace una llamada usando un teléfono y lo que escuché fue ‘sal un momento que me hicieron algo’”, narró la fémina.

La joven añadió que: “salió un joven [Jeromy] de la casa que queda frente a la de nosotros con una arma”. “Era un arma larga. Esta alega que el joven le preguntó a su madre que “si este fue el cabrón”, refiriéndose a al joven militar

“Escuché a Jancarlo decir que ‘me dispararon’ y se fue de lado y se cayó al piso. Yo supliqué por la vida de Jancarlo para que no le dispararan más na’”. Añadió que lo que hizo fue abrazar a su novio y “arrastrarlo hasta el carro para llevarlo al hospital”.

A preguntas de la fiscal, Cruz Bonilla aseguró que Ana Napoleoni lo que hizo fue “reírse” luego que su hijo hirió de bala a Rivera Lugo.

“Ella [Ana] me arrebata mi teléfono del bolsillo de mi abrigo... yo sentí que me estaban dando por la espalda. Pedía ‘que por favor me ayudaran a montarlo en el carro’”, pero ninguna de las personas presentes accedió a su petición. “Yo no me voy a meter en problemas”, le dijeron.

“Honestamente, me comí la calle para llegar al hospital. Luego que yo vi que lo tenían me descontrolé, siempre quise tener la calma para que Jancarlo llegara al hospital. Luego me descontrolé, desesperada, gritando, hasta que recibí respuesta... que mi prometido Jancarlo había fallecido”, sostuvo llorosa.

A casi tres meses del crimen, la fémina manifestó que: “vivir día a día se me hace bien difícil, todos los días es una agonía”.

La dicha vista preliminar se llevó a cabo en la sala 403, del Tribunal de primera Instancia de Ponce y fue presidida por la jueza Lizandra M. Avilés Mendoza.

Pietri Napoleoni fue arrestado el pasado 6 de enero en Guayanilla tras varias semanas huyendo de las autoridades. Mientras, su madre, de 43 años, se entregó a la justicia a finales de diciembre de 2022.