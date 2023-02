Defensa de Sixto George apelará el caso si jurado encuentra culpable al productor

La defensa del productor Sixto George Díaz Colón espera que el veredicto del caso contra su cliente sea de no culpabilidad, pero de no ser así, estaría apelando la determinación en el Primer Circuito de Apelaciones de Boston.

“Yo cruzo ese puente cuando llegue. Cuando pierda, perdí. Yo voy a ganar y lo que yo tengo en mi mente es que yo voy a ganar”, apuntó el licenciado Rafael Castro Land a su salida del Tribunal Federal en el Viejo San Juan.

Los trabajos en la sala del juez Francisco Besosa experimentaron hoy un retraso luego que la defensa expresara reparos tras la reunión de hoy entre las partes para establecer las reglas que se le impartirían al jurado para el veredicto. Las objeciones de la defensa provocaron una reunión en privado con el juez y en la tarde se retomarían los trabajos en la sala. Tras el retraso, los argumentos finales, la etapa previa al comienzo de la deliberación del jurado del caso, se verá mañana a las 9 00 a.m.

“Hay un montón de reparos. Uno importante es que un informante no se puede considerar como un participante en un delito porque el informante está actuando conforme a la ley. Maceira no puede ser un cómplice porque él estaba actuando con el FBI”, dijo.

Señaló que la conversación que el productor tuvo con Anthony Maceira, exsecretario de Asuntos Públicos bajo la adminsitración del renunciante gobernador Ricardo Rosselló, no constituye un delito.

“Maceira no se puede considerar como si fuera un cómplice de Sixto en nada, porque Maceira era informante para el gobierno. Para tu asistir en la comisión en común acuerdo tiene que haber otro que cualifique y aquí no hay nadie que cualifique. Ellos no sentaron a Raulie, ellos no sentaron a Rosselló. Ellos son los que tienen el peso de la prueba, no yo”, sostuvo.

“La conversación que él tuvo no llega al punto. No cualifica para llenar los requisitos de una tentativa. No los llena. Yo estoy confiado que el jurado cuando oiga la argumentacion de mañana se dé cuenta que esto es un caso que nunca se dio haber radicado”, sostuvo.

Más temprano el abogado de la defensa, Rafael Castro Lang, había solicitado al juez que le concediera más tiempo para presentar sus argumentaciones por que presentaba problema con su voz, sin embargo se le negó.

“Eso pasó y yo no puedo hablar bien. Eso me preocupa porque tengo la argumentación que es crucial en el caso”, dijo

“A pesar de mi condición de la voz el me negó mi petición de que empezáramos mañana. Yo objeto a muchas cosas que han pasado en este caso y en algún momento dado yo creo que Sixto sale absuelto pero sino hay un montón de problemas”, aseguró.

La defensa del productor decidió ayer no citar testigos por entender que la fiscalía no presentó los elementos del delito que se le imputan a Díaz Colón. Díaz Colón está acusado de extorsión, intento de extorsión y destrucción de evidencia.