Pedro Pierluisi asegura que el pueblo le “reclama” que siga en la gobernación

El gobernador Pedro Pierluisi y la comisionada residente Jenniffer González Colón coincidieron el martes, en entrevistas separadas, que ambos escuchan al pueblo en cuanto al tema de las candidaturas.

“Créanme que el día que yo vaya a anunciar una candidatura para el foro que sea, lo hago en grande. Yo estoy evaluando, visitando los pueblos, escuchando a la gente. Yo escucho a la gente en la calle, escucho los sondeos que se dan en la calle y en los mismos medios. Yo estoy evaluando, no lo he descartado y estaré haciendo lo que el pueblo me diga”, dijo González Colón al culminar una actividad en la cual se anunció el inicio del primer proyecto de dragado y restauración del Caño Martín Peña en San Juan.

Por su parte, el gobernador Pierluisi Urrutia expresó que “a mí el pueblo me ha estado reclamando que aspire a la gobernación y sea gobernador desde hace fácilmente más de 12 años. Ha sido un reclamo continuo que yo he recibido del pueblo, y ahora, mi deseo, es que con el favor de Dios y del pueblo, yo continúe en el cargo por 5 años y 11 meses más”.

Cuestionada si el Partido Nuevo Progresista (PNP) está preparado para una primaria entre ambos, la comisionada residente contestó que “el PNP siempre ha estado preparado para una primaria, así que no hay que temerle a nada de eso. Claro, en este momento no hay candidaturas. En diciembre (de 2023) es cuando se abre ese proceso de selección si va a haber o no. Pero evidentemente, tú vas a tener primarias para las alcaldías, Cámara y Senado. Esto es un proceso muy natural”.

En el caso del gobernador, su contestación fue que “el partido ha tenido primarias en el pasado y ha prevalecido, pero no nos adelantemos, porque esas decisiones se toman en su momento. En mi caso fue desde el primer día, por razones obvias. Creo que a Puerto Rico le conviene la estabilidad y la credibilidad de un gobierno a 8 años. Desde el 1996 (con Pedro Rosselló González) ningún gobernante ha revalidado. Creo que hay que romper ese ciclo por el bien de Puerto Rico. Además de que hay mucha obra que trasciende este cuatrienio. Esas son mis razones”.

Según Pierluisi Urrutia, “en las encuestas, a las cuales yo tengo acceso, salgo muy bien”.