Juez Francisco Besosa rechaza la absolución perentoria solicitada por la defensa de Sixto George

El juez Francisco Besosa determinó hoy no dar paso a la moción presentada por el licenciado Rafael Castro Lang, abogado de la defensa del productor Sixto George Díaz Colón que buscaba la absolución perentoria de su cliente.

Besosa calificó los argumentos de la defensa como incorrectos. La defensa por su parte, cerró su caso y decidió que no presentará testigos.

Más temprano en sala, el abogado del productor, Rafael Castro Lang fue sobre la moción de 90 páginas argumentando cargo por cargo y estableciendo el por qué no procedía llevar el caso al jurado, compuesto por seis hombre y seis mujeres. El licenciado aseguró que la fiscalía federal no presentó los elementos de los delitos que se le imputan a Díaz Colón.

Castro Lang insistió en que la fiscalía federal no puede probar el caso y volvió a criticar el hecho de que no sentaran en el banquillo de los testigos a Raúl “Raulie” Maldonado, hijo del exsecretario de Hacienda, quien ha sido una de las personas más mencionadas durante el juicio y a quien se le adjudica el haber solicitado los $300,000 para no continuar filtrando información del escandaloso chat de Telegram que provocó innumerables protestas en el país y la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló.

“Bueno que no citaran a Raulie añaden al hecho de que no pueden probar un caso. ¿Con quien Sixto se combinó?. Maceira es un informante, tú no puedes combinar un informante por que un informante está actuando bajo la autoridad de la ley”, dijo Castro Lang a la prensa a la salida del tribunal.

El licenciado asegura que ya estableció su base en el caso y que si el juez no falla a su favor, decidirá otras estrategias. Aunque no adelantó hacia donde van dirigidas, se espera que cite en la silla de los testigos a Raulie Maldonado e incluso a su propio cliente.

“Ya yo senté mi base y cuando yo pierda, entonces yo decido qué es lo que voy a hacer. Yo no adelanto estrategias. A la 1 lo vas averiguar”, apuntó.

“Yo espero que (el juez Besosa) me dé la razón porque la tengo, pero…Todo lo que yo argumenté fue bueno, tiene una base legal. Todo el argumento era bueno y justifica el archivo de los tres casos. Ojalá que el juez Besosa se dé cuenta que este es un caso que debe de archivar”, dijo.

Castro Lang planteó que no hay prueba de extorsión en los mensajes de texto entre el productor y Díaz Colón presentados por la fiscalía y que prácticamente lo único que tiene el tribunal en este momento es la conversación entre Anthony Maceira y Sixto Díaz Colón para probar el caso de extorsión. Asegura que en esa conversación tampoco hay prueba de que se exigió $300,000. De igual manera puso en duda el temor que Maceira dijo en corte haber sentido, así como la credibilidad de este en su testimonio.

Según Telenoticias, la fiscalía, por su parte, insistió en que probaron su caso, que probaron todos los elementos del delito y que la evidencia presentada es suficiente para que el juez no declare la absolución y envie este caso al jurado.