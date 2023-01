Federales con la mira en Educación

El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, confirmó ayer que hay pesquisas federales corriendo en su dependencia, aunque no quiso entrar en detalles mayores para no afectar las investigaciones.

A la pregunta directa de Metro Puerto Rico sobre si ha sido entrevistado o llamado a declarar como parte de alguna pesquisa federal, el funcionario indicó que: “No voy a entrar particularmente en ninguna de las investigaciones ni la información que hemos estado dando... No quisiera entrar en absolutamente nada puesto a que pone en juego esas investigaciones”.

Este diario cuestionó ante informes de fuentes que apuntan a que las autoridades federales mantienen activas varias pesquisas sobre Educación. Una de las fuentes de Metro ha dicho que —al menos en una de las instancias— se comenzó a investigar sobre denuncias relacionadas a la gestión del exsubsecretario de la dependencia, Héctor Joaquín Sánchez. Precisamente ayer, a nivel local el Departamento de Justicia informó que no recomiendan la designación de un fiscal especial independiente para Sánchez sobre el caso relacionado a distinciones de maestros por alegadas motivaciones político-partidistas.

Antes de el anuncio de Justicia, Metro dialogó con Ramos Parés. “Yo no quisiera entrar -como no he entrado durante este año- en ninguna investigación como tal. Nosotros sí hemos estado cooperando y colaborando con todas las entidades que piden documentacióne información, y estamos a la disposición, igualmente nuestros funcionarios, como testigos de hechos o de procesos que se llevan a cabo aquí en el Departamento”, agregó luego de sostener una mesa redonda con los medios en las oficinas centrales de la agencia, en Hato Rey.

El funcionario dijo que agencias como la Oficina del Inspector General, el Departamento de Justicia local y federal y la Oficina del Contralor de Puerto Rico son entidades con las que siempre se mantiene en comunicación como jefe de esa agencia.

En específico al ser cuestionado sobre el caso del ex subsecretario, Ramos Parés sostuvo que la situación no amerita comentarios adicionales más allá de que era deber de la agencia remitir el informe.

Héctor Joaquín Sánchez fungió como comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista antes de ser designado como subsecretario de Educación. No obstante, cuando las alegaciones en su contra afloraron en la agencia, este fue removido de su puesto y designado como subsecretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). Ya no funge en esa posición.

Dos exsecretarios del Departamento de Educación han sido convictos federales por corrupción: Víctor Fajardo bajo la administración de Pedro Rosselló y Julia Keleher bajo la administración de Ricardo Rosselló.