Asistente de vuelo de Delta tranquiliza a cliente nervioso

El asistente de vuelo de Delta Connection con la subsidiaria de Delta Endeavor Air, Floyd Dean-Shannon, se sorprendió al saltar a la fama en Internet tras la publicación de una foto que muestra su amabilidad volviéndose viral.

En un vuelo de Delta Connection desde Charlotte, Carolina del Norte, al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) de Nueva York, Floyd permaneció sentado en el pasillo junto a una pasajera nerviosa llamada Shannon cuando el vuelo sufrió turbulencias.

Floyd se quedó con Shannon durante todo el vuelo, ofreciendo una explicación para cada golpe y sonido en el camino. Su cuidado y atención personal a este viajero nervioso le proporciona algo de tranquilidad frente a la ansiedad.

“Estamos conmovidos por la amabilidad mostrada por el asistente de vuelo, que trabaja en un vuelo de Delta Connection, y orgullosos de que nuestra gente muestre esta humanidad todos los días”, dijo la directora de experiencia de Delta, Allison Ausband. “Delta y sus socios están dedicados a encarnar la calidez y el cuidado, la Diferencia Delta, para garantizar que nuestros clientes disfruten de una experiencia general premium”.

Si bien el momento parecía extraordinario para los espectadores de las redes sociales, para Floyd fue sólo otro día de servicio a sus clientes. Ese sentido de servicio es natural para él. Aunque solo ha sido asistente de vuelo durante tres meses, anteriormente atendió a clientes como gerente de un restaurante.

“Como asistente de vuelo, tú estableces el tono. Mi objetivo es ser el mejor asistente de vuelo que pueda ser”, dijo Floyd.

Floyd y Shannon ahora son amigos en Facebook, forjando un vínculo digital que durará años. “Ahora me quiere con ella en cada vuelo”, dijo.

Si bien el horario de Floyd no le permitirá acompañarla en todos los vuelos, planea ser el mismo cuidador de cada cliente que conozca. “Como pasajero, me gustaría ser tratado de la misma manera”, dijo. “Tengo que recordar; Yo también he estado en ese asiento”.