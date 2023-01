Senador Juan Zaragoza anuncia su candidatura a la gobernación

El senador del Partido Popular Democrático (PPD), Juan Zaragoza anunció su candidatura a la gobernación por esa colectividad desde la sede del organismo político en Puerta de Tierra.

De esta forma, Zaragoza se convierte en el segundo precandidato que ha oficializado sus aspiraciones, pues recientemente lo hizo la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado. El PPD está en proceso de reorganizarse de cara al ciclo electoral del 2024.

El senador dijo que presentará una agenda de transformación. “Estoy dando un paso al frente en el deja de hoy. Quiero consignar mi aspiración eventual a la presidenta del PPD y a la candidatura a la gobernación del PPD”, dijo Zaragoza.

Zaragoza abogó por un nuevo PPD que se comprometa con la justicia social. “Por años estaba casi convencido de que aquí ls cosas no funcionaban porque no teníamos dinero. Pero me he dado cuenta que estaba equivocado, Las cosas no funcionan porque no hay capacidad de gobernar”, dijo el senador. Agregó que el ejemplo de esta falta de capacidad de gobernanza es el Departamento de Educación donde se ha reducido a la mitad la cantidad de estudiantes, y a pesar de tener un presupuesto multimillonario, no se observa una mejoría en l aprovechamiento académico.

Según Zaragoza, él cuenta con la experiencia y conocimiento necesario para asumir la presidencia del PPD y ser su aspirante a la gobernación. Así mismo, dijo que está comprometido en dar continuidad a la reorganización del partido.

El ahora senador fue secretario del Departamento de Hacienda durante la administración del exgobernador Alejandro García Padilla del 2014 al 2016.