Defensa de Sixto George solicitará al Tribunal una absolución perentoria

Rafael Castro Lang, abogado del productor Sixto “George” Díaz Colón, adelantó hoy que solicitará al Tribunal una absolución perentoria para su cliente por entender que la prueba presentada por la fiscalía federal no establece los elementos de los delitos que se le imputan.

Díaz Colón está acusado de extorsión, intento de extorsión y destrucción de evidencia en medio de una investigación federal.

“Eso se va a argumentar mañana. Aquí no se cometieron los elementos de extorsión. La prueba, aún mirando el ángulo para el gobierno, no establece los elementos de cada delito más allá de duda razonable”, dijo el licenciado Castro Lang al programa Día a Día de Telemundo.

Castro Lang, de igual manera, aseguró que agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por siglas en inglés) “engañaron” al productor cuando intervinieron en su residencia al evitar notificarle que era tarjeta de una investigación federal.

“Esta gente llegaron a esta casa con una orden de allanamiento para el celular, se quedaron calladitos. Le dijeron a Sixto, ´mira queremos hablar contigo a ver si nos quieres ayudar´. Lo engañaron, no le dijeron que era una tarjeta criminal cuando la orden de allanamiento establece que él era una tarjeta. O sea no le dejaron saber, ‘mira tú eres objeto de esto y cualquier cosa que tú digas se puede usar en contra tuya’” dijo el licenciado Castro Lang a su salida del Tribunal Federal en el Viejo San Juan.

“Ellos alegan que el consintió. Es un engaño. Esta gente engañaron a Sixto y Sixto como no tenía nada que esconder pues…”, señaló en referencia a la llamada que los agentes le pideron al productor que hiciera a Raulie Maldonado, hijo del exsecretario del Departamento de Hacienda y a quien se le adjudica haber solicitado $300,000 para no continuar destapando información del escandaloso chat de Telegram que provocó la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló.

El chat se publicó luego que Rosselló despiera al padre de Raulie luego que dijera en una entrevista radial que en el departamento que dirigía había una mafia institucional.

La fiscalía federal, por su parte, sometió su caso sin sentar en la silla de los testigos a Raulie.

Hoy los trabajos en la sala que preside el juez Francisco Besosa iniciaron con la continuación del contrainterrogatorio del agente federal Juan Carlos López. López había comenzado a testificar el pasado vierness. Se discutieron los informes de llamadas y mensajes de texto entre el productor y “Raulie” Maldonado. De igual manera, el agente hizo un relato sobre una llamada a Raulie Maldonado que se grabó en la residencia del productor. El abogado solicitó que se reprodujera en sala, sin embargo, la fiscalía se opuso. El juez, de igual manera, no lo permitió.

“No me dejaron presentar evidencia de lo que ellos obligaron a Sixto a hacer. No me dejaron presentarla a pesar de que ese agente era el que estaba ahí y fue el que estaba durante toda la grabación y esa grabación refleja claramente que Raulie le dijo a Sixto, ‘yo nunca he querido dinero, yo lo único que quería era desquitarme con la gente que habían fastidiado a mi padre’. Totalmente exculpatoria. Yo trato de presentarla en evidencia y no me dejan presentarla”, señaló.

“En los textos entre ellos no hay ningún texto donde hablen de dinero ni de $300,000, nada de eso. De hecho en julio 26 alegadamente Sixto llama a hacer la oferta a instancias del FBI. Para esa fecha ya los chats habían salido, los 889 habian salido. Maceira se había quitao o Maceira rehusó llevarle 20,000 a Sixto”, apuntó.