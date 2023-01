“Si se sube mucho el precio, lo dejarán de comprar”, dice el gobernador

A pesar de que el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró anticipó un aumento de entre cincuenta a setenta y cinco centavos por paquete de 14 onzas de café, el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el viernes que es “especulativo” estimar un aumento en el precio.

“Bueno es que todavía hay que ver cómo eso se refleja en la en la góndola, porque aquí lo que se está haciendo es ajustando el precio al cual se vende el café importado que no se ajustaba desde el 2015. Por otro lado, se ha aumentado el mínimo al cual se debe comprar el café nuestro el café local y el propósito de esto ajustes es proteger a los caficultores de Puerto Rico. Queremos que ese sector de nuestra de nuestra economía continúe en existencia y que se expanda el café nuestro. Es para orgullo nuestro es de una calidad tremenda, admitimos que no supe el café local todas las necesidades de nuestro pueblo y es importante que no se extinga esa esa producción. Es crucial para la montaña, los caficultores, alcaldes de esa area reclamaron el ajuste, pero esto no necesariamente conlleva un alza en el precio del café”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“Eso es totalmente especulativo. Habría que ver cuál es el precio del café en la góndola. Recuerden que esto es un mercado competitivo, es un mercado abierto. No es como que pueden subir el café por cualquier cantidad, eso no funciona así, porque entonces la gente no lo compra. Hay que esperar a ver cómo se refleja”, añadió.

Según el gobernador, a pesar de que al momento el café local solamente produce el 20 por ciento, hay expectativa de que esa cantidad aumente.

“Porque eso genera miles de buenos empleos en Puerto Rico y el sector agrícola tiene prioridad en nuestro plan de desarrollo económico. Queremos importar menos y producir mas de lo que consumimos, especialmente en el café”, sostuvo.

Pierluisi Urrutia mencionó que aunque entiende que hay aumentos en otros renglones de alimentos, aumentar el costo en el café es necesario.

“Es que que ha habido un alza por factores fuera de nuestro control. Estamos aumentando la producción agrícola en Puerto Rico, al igual que queremos que aumente con la producción de café y en el caso de la leche esa es una industria altamente regulada y sí hubo unos ajustes pero en el pasado tampoco se habían hecho por mucho tiempo. Y lo importante es que tengamos una producción de leche fresca adecuada al igual que el otro tipo de leche que se consumen, porque la leche fresca principalmente se produce aquí y otra vez todo es un balance. Por un lado queremos los precios más bajos posibles, pero por otro lado, queremos proteger el empleo en el sector ganadero, queremos proteger el empleo y lo podemos aumentar en el sector de la caficultura. Así que esa es la razón para tener este tipo de ajuste de cuando en cuando. En ambas instancias no se habían hecho por muchos años y llega el momento que lo tienes que hacer”, sentenció.

El secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, informó el jueves que aprobó un aumento en los precios para la compra del café.

“La Orden Provisional Número 1, bajo el amparo del Reglamento 8578, la cual tendrá una duración de 12 meses, establece el precio mínimo al agricultor por café uva maduro de almud (22 almud es un quintal) a 18 dólares.

El café importado semi-tostado que se vende a través de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias se fijará a un precio de 375 dólares por quintal de arábiga y 256 dólares por quintal de robusta”, dijo el secretario en declaraciones escritas.

El aumento aprobado es de 3.42 dólares por almud.

Por otra parte, la Orden, que entra en vigor inmediatamente, coloca el precio beneficiadores por Pergamino primera-base pilado en 488 dólares, el Collor segunda-base pilado en 347 dólares y el Robusta Collor-base pilado en 294 dólares.

Mientras que el beneficiado seco Pilado primera en 500 dólares, de segunda en 359 dólares y de Robusta pilado en 306 dólares.