SIM pasa con 100% su Auditoría Operacional Federal del 2023

La organización sin fines de lucro y de base comunitaria Salud Integral en la Montaña, (SIM) una vez más, recibió una calificación de 100% en la Auditoría Operacional Federal del 2023 de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, por sus siglas en inglés), luego de una extensa evaluación de sus Centros de Salud Integral (CSI) que ubican en los municipios de Barranquitas, Bayamón, Comerío, Corozal, Naranjito, Orocovis y Toa Alta, realizada por cuatro (4) auditores a las áreas Administrativas y Gobernanza, Clínicas y Fiscales.

La Auditoría Operativa Federal (Operational Site Visit (OSV, por sus siglas en inglés) mide el cumplimiento de 19 requerimientos federales en el área de administración/junta de directores, clínica y financiamiento, el cual se le realizan a todos los Centros de Salud Primaria 330 que reciben fondos federales cada tres años.

“Por tercera ocasión durante mi administración en SIM, gracias al buen trabajo y compromiso de los empleados y el apoyo incondicional de la Junta de Directores de base comunitaria, hemos demostrado que cumplimos cabalmente con todas as regulaciones federales y que nuestros servicios de salud son de excelencia. Estos 48 años de trayectoria, que todavía seguimos celebrando, no han sido en vano, y todos los días trabajamos por mantenernos a la vanguardia, y así poder ofrecer servicios óptimos para mejorar la calidad de vida a todos los pacientes en nuestros CSI al igual que para continuar fomentando en nuestra organización las mejores prácticas clínicas del mundo. Validamos una vez más que nuestro trabajo es impecable del cual nos sentimos muy orgullosos”, expresó la doctora Gloria del C. Amador Fernández, presidenta y principal oficial ejecutiva de SIM.

“En las auditorías del 2016 y 2019 también obtuvimos una nota de 100%, lo que demuestra que el gran desempeño de nuestro personal, la calidad de nuestros servicios y la buena administración de los fondos federales que se nos otorgan es continuo”, recordó Amador Fernández.

Por su parte, el presidente de la Junta de Directores de SIM, Ignacio Febus Ortiz dijo que no dudaba de la calificación. “El resultado de esta auditoría era de esperarse, porque en SIM trabajamos con responsabilidad en el manejo de los fondos, de los servicios médicos y en el área administrativa. En la Junta de Directores nos sentimos sumamente honrados de trabajar mano a mano con la administración en pro del bienestar de los pacientes y la comunidad que atendemos”, manifestó Febus Ortiz.

“La administración de SIM es bien cautelosa con el manejo de las finanzas, en especial de los fondos federales que recibimos. Tenemos un control intachable y mucha transparencia en el control de la parte económica y fiscal de la organización”, destacó Ángel L. Vega, vicepresidente Financiero de SIM.

La auditoría estuvo a cargo del equipo de auditores representantes de HRSA, quienes son los encargados de evaluar y calificar el cumplimiento de los requerimientos. La auditoría fue dirigida por la consultora líder, Dora García, el consultor clínico, Dr. Angel Jiménez, el consultor fiscal, Arturo Pérez y del representante federal de HRSA, Tanya Cepero-Chapman.

“Uno de cada diez Centros cumplen con el capitulo 4 de esta auditoria y ustedes los lograron. Ustedes han demostrado que tienen cumplimiento para responder a diferentes emergencias y han demostrado que siguen buscando calidad para sus servicios” fueron algunos de los comentarios para los servicios clinicos. Por otro lado, en la parte fiscal indicaron que: “es raro que un Centro salga 100% perfecto en todos los elementos desde la A hasta la K, cumplen con todo y ustedes lo lograron. Ningno cumple a su totalidad y ustedes sí”.

“Estamos muy emcionados por compartir sus proyectos de innovacion con el gobierno federal y ver como replicarlos a todas las naciones” fue otro de los comentarios relizados por parte del equipo de auditores sobre los proyectos de Clínica Post COVID y el proyecto SyncTimes, este último tiene como objetivo maximizar lo recursos clínicos y físicos para una mejor atención al paciente y mayor productivad.

Por último, el director médico, Dr. Nelson Almodovar Rodríguez, expresó que, “nuestro equipo de profesionales está comprometido con la salud y a la vez perseguimos cumplir con los estándares más altos de calidad a nivel local y federal. Felicitamos a toda la Facultad Médica, el personal de enfermería y de las profesiones aliadas, quienes, junto al personal de apoyo clínico y administrativo, porque hemos demostrado que en SIM lo hacemos mejor”.

“SIM es la organización privada sin fines de lucro más grande en la región central de Puerto Rico y reconocida por el gobierno federal como Federally Qualified Health Center, cuya misión es ofrecer servicios de salud primaria, preventiva y especializada, a través de sus Centros de Salud Integral. Cuenta además con Programas de Salud en el Hogar y Hospicio La Montaña, Hospicio Krystal, Island Infusion Pharmacy y otros programas de servicio. SIM fue reconocido por ser la primera línea de respuesta de emergencia en las comunidades de la región central con brigadas médicas, ferias de salud, campaña de vacunación, donaciones y asistencia en sus nueve Centros de Salud Integral y sus cuatro Salas de Emergencia, las 24 horas del día, los siete días de la semana”, concluyó Amador Fernández.