Secretario de Hacienda concluye testimonio en juicio contra Sixto George

El secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, concluyó el viernes su testimonio para la fiscalía federal en el juicio por extorsión y obstrucción a la justicia contra el productor de radio y televisión Sixto Jorge “Sixto George” Díaz Colón.

Al salir del tribunal, Parés Alicea resumió en forma general el contenido de su testimonio.

“Mi testimonio fue más vinculado al proceso de certificación de unos documentos que entregó el Departamento de Hacienda al FBI y también a dar luz al tribunal de cuál fue mi análisis a la hora de determinar si el Departamento de Hacienda buscaba perseguir una renovación de contrato con Collective Impact”, sostuvo el funcionario, quien no abundó más sobre su testimonio.

Parés Alicea aseguró que bajo su dirección, Hacienda mantiene un riguroso proceso a la hora de suscribir contratos profesionales. “Que el testimonio sirva de ejemplo de que en el Departamento de Hacienda se suscriben contratos de servicios profesionales cuando las propuestas y las necesidades del departamento se alinean”, sostuvo y reiteró que el DH no suscribirá contratos si no hay una necesidad y si se determina que la empresa no cumple con unos estándares profesionales. “Son fondos públicos lo que se está utlizando”.

Asimismo, destacó que el contrato en cuestión fue suscrito antes de convertirse en secretario. “Recordemos que un asunto es el pago de obligaciones suscritas antes de yo ser secretario de Hacienda, un contrato que un secretario antes que yo suscribió y unos servicios que fueron provistos antes de yo ser secretario”, dijo.

A preguntas de reporteros, el funcionario afirmó que solo recuerda haber coincidido con el acusado cuando concedía entrevistas en una estación radial.

Parés fue el quinto testigo del caso y habló de los contratos de Collective Impact y Social Consulting, los que Sixto George presuntamente exigía que se renovaran, según Anthony Maceira, exsecretario de Asuntos Públicos bajo la administración del exgobernador Ricardo Rosselló. Maceira dijo en sala que Sixto George recibía una iguala de $4,000 por los dos contratos. No oibstante, a preguntas de la prensa, Díaz Colón aseguró que las empresas no le pertenecen.