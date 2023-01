Niegan conflicto de intereses en contrato de Genera PR

El director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), Fermín Fontanés, descartó que exista un conflicto de intereses con el acuerdo contractual que el miércoles anunció el gobernador de Puerto Rico para que la empresa Genera PR administre y opere los activos de generación de energía que son propiedad de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Fontanés negó categóricamente los señalamientos a pesar de los cuestionamientos de varios sectores en cuanto al hecho de que Genera PR es una subsidiaria de la empresa internacional de energía, New Fortress Energy, Inc., que es el actual suplidor de gas natural y otros combustibles para la AEE.

Fontanés aseguró que no existe ningún conflicto de intereses entre las partes.

Aquí puedes ver la entrevista:

“Hay un contrato existente mediante el cual New Fortress le suple gas a la AEE. Ese contrato es un contrato que ya establece un precio y establece unas cuantías y ese contrato se tiene que mantener y esa responsabilidad se mantiene como está en ese contrato. O sea, eso no cambia”, aseguró a Metro el funcionario.

“Genera PR sí tiene la potestad y el deber de conseguir combustible para la AEE en todas sus plantas, no solo gas natural, sino todos los combustibles como él diésel y el búnker, que se usa en la flota de las plantas. Esos procesos se hacen por licitación y los mejores precios son los que se seleccionan”, indicó.

Fontanés aseguró además que el contrato provee para un proceso de potencial conflicto de interés.

“Si una empresa relacionada con Genera PR fuese a participar de esos procesos de licitación, entonces se establece un mecanismo donde un tercero es el que evalúa y corre esa licitación e identifica quién es la entidad que gana esa licitación y Genera PR entonces tiene que cumplir con esa selección, o sea, que son dos temas distintos”, añadió.

Otro posible escenario que pudiera considerarse como un conflicto de intereses es la responsabilidad de Genera PR de iniciar el decomiso de plantas generatrices de combustibles fósiles para migrar y fomentar la utilización de energías renovables mientras que el negocio de su empresa matriz, New Fortress Energy, es el suplido de gas natural y otros combustibles fósiles a la AEE.

“Esto no es un conflicto en lo absoluto”, aseguró el director ejecutivo de la AAPP. “Genera tiene una obligación de cumplir con el con el Derecho actual, que es el Plan Integrado de Recursos. Aquí no se contempla un cambio de gas natural. En este momento ellos tienen que hacer exactamente lo que dice el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) y este contrato no permite a Genera PR hacer esos cambios en una parte de lo que sea el contrato. Tienen que cumplir con el plan existente que es operar y mantener esas plantas y van a irlas apagando según entra generación limpia nueva al sistema, pero ellos no son los que van a traer la generación limpia”.

“Esa generación viene de otro suplidor privado que está compitiendo en el proceso, que actualmente ya se está ocurriendo y esa inyección de renovable va entrando al sistema y Genera PR entonces va apagando esas plantas de la AEE”, añadió.

Fontanés aseguró que no se prevé que las plantas existentes se conviertan a generatrices de energía renovable, sino que se comenzará el proceso de decomiso para sacarlas de circulación.

“Genera PR tiene que seguir el marco legal actual, la política pública actual, y su obligación es operar, apagar y desmantelar”, concluyó.