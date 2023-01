Jorge De Castro Font asegura Sixto George le ofreció dinero para hablar a favor de clientes

El exsenador y analista político Jorge De Castro Font aseguró este jueves que el productor Sixto George le ofreció dinero para que hablara a favor o en contra de algunas empresas y clientes.

“Él (Sixto George) se me acerca y me dice a mí […] ‘te puedo conseguir unos chavitos adicionales [….] Van a haber unos dineros adicionales que te puedo conseguir si hablamos a favor o en contra de distintas empresas, de distintos clientes que yo estoy representando’”, indicó el exenador en entrevista con Jugando Pelota Dura (TeleOnce).

De Castro Font aseguró le respondió no participaría de su propuesta.

“Estaba en el set que él (Sixto George) dirigía y me falta el respeto y me grita al frente de todo el set […] Y le dije “¿Tu estás haciendo esto por lo que te dije los otros días? ¿Que no me iba a prestar para esas preventas que tu haces con tu socio?”, explicó.

“Yo no me voy a prestar para coger dinero de todas esas cosas que tú estás hablando”, aseguró.

“Directamente me dijo ‘tu vas a hacer más dinero’”, añadió el exsenador.

Mira aquí la entrevista completa: