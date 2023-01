Autoridad de Alianzas Público-Privadas saca la cara por New Fortress Energy

Fermín Fontanés, director ejecutivo de la Autoridad para la Alianzas Público-Privadas, defendió la gestión de New Fortress Energy en el suplido de combustibles a la AEE (DENNIS A. JONES)

A pesar de que existe un reclamo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) contra su suplidor de combustible, New Fortress Energy, por entregas de combustible que presuntamente no se materializaron, el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), Fermín Fontanés, sacó la cara por el contratista y aseguró que no existe evidencia de que la empresa suplidora de combustible, y matriz de Genera PR, haya incurrido en violaciones a su contrato.

Según ha trascendido en la prensa del país, existe una reclamación de la AEE por una deuda de New Fortress Energy por un suplido que presuntamente no se realizó. Sin embargo, de extenerse esta controversia por el reclamo de la corporación pública sería Genera PR, subsidiaria de New Fortress Energy, quien tendría la responsabilidad de representar a la AEE ante el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR).

Metro cuestionó a Fontanés sobre si ello no significa un conflicto de intereses, no obstante, el director ejecutivo de la AAPP aseguró que no se ha encontrado evidencia de que los reclamos de la AEE sean ciertos en cuanto a la disputa.

“En el caso del contrato de New Fortress, este es con la AEE. Ahora mismo hay una disputa, pero lo que a nosotros sí nos consta es que New Fortress ha cumplido con sus obligaciones contractuales, cuando se ha nominado una cantidad de gas, ellos la han entregado”, aseguró el funcionario mientras defendió a la empresa.

“Como funcionan estos procesos es que la entidad, en este caso de AEE, tiene una obligación de nominar cuánto gas ellos necesitan y en este caso New Fortress tiene que cumplir con esa obligación. Eso se mantiene, cuando eso ha ocurrido siempre se ha cumplido y así es que se establece en ese contrato ya existente entre la AEE y New Fortress”, añadió.

De hecho, la Junta de Supervisión Fiscal también se ha alineado con la postura de New Fortress y solicitó a la AEE que evidencie que se requirió el despacho del gas. La disputa entre la AEE y el operador privado conlleva una reclamación pendiente de sobre $30 millones.

Fontanés reconoció que la disputa sí fue analizada por la AAPP antes de otorgar el contrato, pero que no se encontraron irregularidades que señalaran a New Fortress Energy incumpliendo sus deberes contractuales.

“La evidencia para nosotros, la que hemos visto, es clara de que hoy las nominaciones se tienen que seguir y la obligación de New Fortress está atada a esa nominación. Hay una disputa en cuanto a si hay una deuda o no, porque lo que el contrato establece es si la AEE nomina y New Fortress no suple la cantidad que se nominó”, explicó.

“Esa diferencia se puede cobrar, pero la AEE tiene una obligación de nominar esa cantidad y New Fortress tiene la obligación de suplir la cantidad que se nomina. Lo que se ha visto, y esto es una información pública que está en el NEPR y también se admite en las cartas de la Junta de Supervisión Fiscal, es dónde está esa evidencia de esas cartas y esa es la disputa”, añadió.

No obstante, Fontanés aceptó que quién representaría a la AEE en la disputa contra New Fortress Energy frente al NEPR, sería Genera PR.

“En la disputa actual es el NEPR quien determina si la nominación se hizo correctamente y si la entrega se hizo conforme a la nominación, según establece el contrato. Debemos recordar que el NEPR es el que aprueba ese contrato inicialmente de la compra de combustible y así ocurrirá en estos procesos también. O sea, siempre hay un ente independiente que vela por que se cumplan con todas las obligaciones”, dijo.