“A mí me entramparon”, dijo Sixto George sobre intervención del FBI en su residencia

El productor Sixto George Díaz Colón dijo hoy que fue víctima de un “entrampamiento” por parte de agentes federales durante la intervención en su residencia.

Las declaraciones se realizaron durante un receso del juicio que se sigue en su contra en el Tribunal Federal en el Viejo San Juan.

“Yo tengo evidencia… A mí el FBI va a casa -esto no se discutió en sala-, yo estoy diciendo algo que el juez me puede regañar porque esto no se discutió en sala... La cuestión es que la señora Melissa Correa dijo que yo había sobornado a ‘Raulie’ (Raúl Maldonado, hijo), cuando la verdad es que el FBI fue a mi casa, estuvieron cuatro horas y media y de esas estuvieron dos horas y media insistiéndome que yo llamara a Raulie. Le expliqué de mil maneras que yo no iba a llamar a Raulie. Fue tanto el hostigamiento que yo terminé llamando a Raulie”, dijo a la prensa.

“Yo hablo con un abogado en la noche. Ese abogado me dijo a mi bien claro, ´¿cómo tú haces un delito delante de agentes federales?. ¿Cómo tú haces eso?´ Chico, mano, si agentes federales te están diciendo que cometas un delito ya tú sabes que estás frente a agentes que están cometiendo el delito. Entraron en mala conducta“, narró.

“Yo juraba que tenía tres agentes de ley y orden en mi casa. Me estaban entrampando y ya verán por qué. Literalmente yo llamo a Raulie el 29 de julio, sale en todo Puerto Rico que yo había sobornado a Raulie cuando yo nunca había llamado a Raulie por voluntad propia”, aseguró.

Díaz Colón está acusado de extorsión, intento de extorsión y destruir o alterar récords en medio de una investigación federal sobre el chat de Telegram que provocó la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló.

Trascendió que parte del esquema de estorsión incluía que se cabildeara a favor de la restitución de dos contratos que fueron cancelados por el Departamento de Hacienda. Precisamente hoy el secertario de Hacienda, Francisco Parés, acudió al tribunal, convirtiéndose en el segundo testigo en el caso contra el productor.

No obstante, Díaz Colón indicó que él solo realizó un contrato verbal de $300,000 con el comité de Ricardo Rosselló para hacer un esfuerzo de “control damage”.

“Yo te diría que el primer pago salió el 17 julio. Yo fui contratado para hacer un esfuerzo de ‘control damage´ en el verano del 2019″, dijo.