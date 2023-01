Sixto George dice que la conversación que mantuvo con Anthony Maceira era una de “amigos”

En el tercer día del juicio que se sigue en contra del productor Sixto “George” Díaz Colón por extorsión, salieron a relucir reveladores detalles de una reunión entre este y el exsecretario de Asuntos Públicos bajo la administración del exgobernador Ricardo Rosselló, Anthony Maceira.

Se trató de una conversación que se realizó en el restaurante Il Postino, en Miramar, el 16 de julio de 2019 y para entonces Maceira ya se había convertido en testigo de la fiscalía. La conversación se grabó tres días después de que se hiciera público el chat de Telegram que provocó la renuncia de Rosselló.

En la sala ante el juez federal Francisco Besosa se reprodujo partes de la conversación, pero no era posible entender. Los miembros del jurado, sin embargo recibieron una transcripción de la conversación, pero no así la prensa.

Maceira reiteró en sala que se sintió amenazado por un texto que el acusado le envió el 20 de junio de 2019 donde le manifestaba las peticiones de Raúl “Raulie” Maldonado Nieves para que detuviera la publicación de material en contra de la administración de Rosselló tras el despido de padre, el exsecretario de Hacienda Raúl Maldonado.

El testigo de la fiscalía indicó que, según Díaz Colón, las exigencias de Raulie consistían en el pago de $300,000 en efectivo o a través de empresas. El dinero alegadamente sería utilizado para pagarle a talentos para cambiar la narrativa negativa de la administración del renunciante gobernador. Se mencionaron a personalidades como Jorge Pabón El Molusco, Rocky The Kid, Red Shadow y Angelique Burgos, La Burbu, que según Sixto George podrían recibir dinero para cambiar la narrativa a favor del gobierno. También como parte del esquema se solicitó asistencia para renovación de dos contratos para las firmas Social Consulting LLC y Collective Impact LLC, las que el acusado en un a parte con la prensa a su salida del Tribunal aseguró que no le pertenecen.

No obstante, Díaz Colón insistió en que lo expresado por Maceira en corte es falso. Cuestionó además a la fiscalía al indicar que si tenían un caso sólido por qué no lo arrestaron al otro día de la conversación.

“Si ellos tienen un caso sólido de toda la basura que ustedes acaban de escuchar, por qué el 17, el día siguiente yo no estaba arrestado. Por qué me arrestan un año después. Pues la respuesta es esperen, esto no ha terminado. Eso es todo”, dijo Díaz Colón a la prensa durante un receso de los trabajos del Tribunal.

Aseguró que Raulie tenía mucha información y que él no tenía prueba de ello. “Él era el que me lo comentaba y yo lo repetía con Maceira para que estuviera al tanto”, dijo al programa Lo Sé Todo, al tiempo que su abogado le recalcaba que no hablara con la prensa.

¿En ningún momento tu amenazaste a Maceira?, se le cuestiónó.

“En ningún momento. Vamos a ver la prueba, sigamos viendo la prueba. Esta historia no ha terminado”, apuntó, quien pudiera estar sentándose a declarar en los próximos días.

Díaz Colón señaló que Maceira lleva dos días testificando y aún no han hablado de cómo cometió el delito de extorsión que se le imputa.

“Ustedes (la prensa) escucharon al señor Maceira dos días testificando y en dos días nunca hablaron de cómo yo cometí el delito, hablaron de una conversación imprudente. ¿Dónde está el delito? Dos días... es importante para que ustedes vayan viendo la mentira. Ayer él dijo y también lo marcó hoy que yo lo trataba como un gángster y ustedes son testigos que ahí había una conversación de amigos”, dijo.

En tanto, Díaz Colón se resistió a contestar si solicitó los $300,000. “Nunca se hizo ningún pago, ni se llamó a nadie. Nada pasó”, apuntó.

En uno de los audios presentados se escuchó a Maceira preguntar a Díaz Colón si con el pago de los $300,000 le garantizaba que no se va a revelar el resto del chat que se desconoce si existe. Díaz Colón respondió “con eso puedo garantizar que dejará de ser ´pain in the ass´ (un dolor de cabeza).

Reconoció, sin embargo, que la voz de los audios era la de él y que estaba consciente de lo que estaba conversando.

“Era mi voz y bien consciente de lo que estaba conversando. Él se sentía extorsionado y yo te voy a decir en su momento qué estaba pasando”, indicó.

A preguntas de la prensa, el productor insinuó que Maceira estaba involucrado en un asunto que él podría revelar próximamente.

Maceira indicó también que Díaz Colón le dijo que Raulie Maldonado conocía a un guardia de seguridad en la Fortaleza que alegaba que el esposo de la asesora del entonces gobernador, María Palau, le llevaba marihuana a Ricardo Rosselló.

Mañana se espera que se reanuden los trabajos en el tribunal con el contrainterrogatorio de la defensa.