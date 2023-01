Sixto George dice estar sorprendido con los “cuatro embustes” que asegura ha dicho Anthony Maceira

En el tercer día del juicio que se sigue en su contra, el productor Sixto George Díaz Colón dijo hoy previo a entrar a la sala del Tribunal Federal en el Viejo San Juan que está sorprendido con los “cuatro embustes” que Anthony Maceira, exsecretario de Asuntos Públicos bajo la administración de Ricardo Rosselló ha dicho y que fiscalía tenía conocimiento y continuaron con el testimonio.

Díaz Colón realizó las expresiones a la prensa a pesar de que existe una orden de mordaza y el juez Francisco Besosa le llamó la atención ayer.

“Si esto fuese verdad, yo hubiese alzado la mano... Me sorprende -con todo el respeto que merece este tribunal- me sorprende que no solamente Maceira diga cuatro embustes. Me sorprende que fiscalía lo sabía y siguieron adelante... Aquí en Puerto Rico se creen que la fiscalía es infalible “, dijo.

Hoy en la sala del Tribunal se presentaron los audios de conversaciones entre Maceira y Díaz Colón que fueron filtrados, sin embargo, el abogado de defensa señaló que no se entiendes, según informó Telenoticias.

El juez, en tanto, aclaró que el jurado tiene acceso a las transcripciones del audio, pero no así la prensa.

De lo poco que se entendió de los audios de una conversación posterior a la publicación del chat de Telegram, es que Maceira expresa temor.

“Yo no vine al gobierno a esto”, le dijo a Díaz Colón.

En otro momento del audio, el productor le dice a Maceira que Raulie Maldonado, hijo del exsecretario de Hacienda, “está loco, muy molesto y que tiene más páginas del chat”, por lo que exige $300,000 a cambio de no revelarlas.

Maceira también reveló que Díaz Colón le dijo que Raulie Maldonado conocía a un guardia de seguridad en la Fortaleza que alegaba que el esposo de la asesora del entonces gobernador, María Palau, le llevaba marihuana a Ricardo Rosselló.

Hoy el exsecretario de Asuntos Públicos regresó al Tribunal como testigo principal de la fiscalía.