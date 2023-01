Se materializa privatización de la AEE

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, saluda a Wes Edens, CEO de New Fortress como parte del anuncio de la alianza público-privada para administrar la generación de energía (Dennis A. Jones)

La privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) finalmente se materializó hoy luego de que el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, anunciara el acuerdo contractual entre la corporación pública, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y la empresa energética Genera PR para la administración y el mantenimiento de la generación de energía en el país.

Durante una conferencia de prensa un tanto atropellada, Pierluisi, acompañado del director ejecutivo de la AAPP, Fermín Fontanés; el director ejecutivo de la AEE, Josué Colón y el secretario de estado, Omar Marrero; entre otros funcionarios, fue enfático en que la selección de Genera PR – subsidiaria de la empresa internacional New Fortress Energy – se logró a través de un proceso de licitación que comenzó en 2020 en cumplimiento con la Ley 120 de 2018 para la transformación de la red eléctrica.

“El término del contrato será de 10 años y el periodo de transición será de 100 días”, explicó el gobernador. “Una vez la empresa comience su gestión, estará a cargo de la operación y mantenimiento de las plantas de generación de la AEE, de la administración de los contratos de las instalaciones y de la compra de combustible, así como de representar a la AEE ante el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR)”.

“También tendrá a su cargo el manejo de los fondos federales para las mejoras a las plantas de generación”, añadió mientras agradeció a Manuel Laboy, director ejecutivo de la COR3 y también presente, por su esfuerzo para canalizar los fondos federales que “se utilizan en esta área”.

No obstante, a preguntas de Metro sobre el destino de los fondos asignados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), para el proceso de decomiso de plantas generatrices obsoletas que la AEE ya había comenzado, el gobernador no fue claro sobre quién realmente manejaría el multimillonario paquete de fondos.

“Todo se mantiene en pie. Como FEMA bien dijo, esa es una medida temporera, de emergencia, porque es en respuesta al impacto del huracán Fiona. Claramente, Genera PR es la que va a estar interactuando con FEMA y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE, en inglés) “, dijo Pierluisi.

“FEMA se ha comprometido en hacer una serie de reparaciones criticas en las unidades generatrices a su costo. De igual manera, FEMA está comprometida a aumentar la generación de electricidad mediante barcazas generatrices y generadores portátiles hasta 700 megavatios para poder apagar plantas y desconectarlas cuando se estén reparando sin que se afecte el servicio. Todo eso se mantiene”, añadió mientras aseguró categóricamente que el rol de Genera PR será solo como coordinador de los trabajos en estas plantas, ello a pesar de que anteriormente había asegurado que, entre sus responsabilidades, Genera PR manejaría los fondos federales.

El gobernador aseguró también que la AEE permanecerá como corporación pública, dueña de sus activos, que ahora serán operados por Genera PR.

“De la misma manera, la AEE es la que recibe los fondos federales en coordinación con COR3. También, la AEE va a estar operando embalses, canales de riego e instalaciones hidroeléctricas”, señaló Pierluisi.

Llama la atención que, a pesar de que el gobernador asegura que la AEE se mantendrá operativa en la operación de embalses, canales de riego e hidroeléctricas, por otro lado, señale que los empleados de la corporación pública que no laboren en las plantas generatrices que Genera PR administrará, tendrán prioridad al momento de ser considerados para contratación por la empresa.

“El contrato garantiza que Genera PR tiene que hacerle una oferta de trabajo a todos los empleados de la AEE, por lo que ninguno se quedará sin empleo. Y los empleados de la AEE que no trabajen en las plantas como tal, tendrán la prioridad y preferencia ante otras personas también cualificadas, si también tienen el deseo de unirse a Genera PR”, dijo.

Pierluisi tampoco indicó que eventualmente estas áreas serían también privatizadas.

Incentivos para Genera PR

El gobernador explicó que el contrato, que asciende a $22.5 millones anuales, contiene incentivos para la empresa al completar ciertos márgenes de ahorro de combustible.

“El contrato le da a Genera PR la oportunidad de tener unos incentivos si logra unos ahorros y los ahorros que logre en los costos de operación de estas plantas se compartirán mitad y mitad con el pueblo de Puerto Rico”, explicó el primer ejecutivo sin ofrecer más detalles.

Pierluisi, explicó cómo el contrato se estructuró para incentivar a la empresa a mejorar el desempeño de la AEE y bajar los costos con miras, presuntamente, a una baja dramática en el costo de energía en Puerto Rico.

“Hay varias áreas en las cuales Genera PR puede tener incentivos o pagar penalidades. Un área es la de los costos, y quien aprueba el presupuesto para estos costos es el NEPR, incluyendo los costos relacionados al combustible. Es al NEPR a quien Genera PR le va a presentar un plan de acción para los procesos de la compra de combustible, el negociado lo aprueba y si se logran los ahorros, esa ganancia se comparte con el pueblo”, añadió.

El gobernador también señaló que la empresa competidora, Nice Energy, empresa afiliada a China Energy Investment Corporation, LTD. casi duplicaba el costo en su petición para propuesta (RFP, en inglés), por ello se favoreció la propuesta de New Fortress Energy, INC.

Del mismo modo, Pierluisi explicó que la cantidad de incentivos que Genera PR podría recibir anualmente por ahorros en la compra de combustible, tiene un tope.

“Esta cantidad de $100 millones se establece para poner un tope de los incentivos que Genera PR pudiera tener de año en año. Realmente es como el neto entre incentivos y penalidades. Si tienen más incentivos que penalidades, no pueden pasar de $100 millones. Si se pasan, entonces el año siguiente pueden utilizar ese exceso, pero siempre sujeto a que nunca pasara de $100 millones”, indicó.

“Los $22.5 millones del cargo fijo son por cinco años, pero después empieza a reducirse dependiendo de las plantas que vayamos decomisando en la medida de que tengamos más energía renovable en Puerto Rico”, añadió.