Premian a comisionada residente por compromiso con los ‘Head Start’

La Asociación Nacional de Head Start le otorgó el NHSA Pledge Award (Premio al Compromiso) a la comisionada residente, Jenniffer González Colón, por haber demostrado un firme compromiso en cumplir con el propósito de Head Start y de servir a los niños más vulnerables de toda nación y a sus familias, no solo en su distrito, sino en todo alrededor de la nación.

“Honrada por el Premio al Compromiso que la Asociación Nacional de Head Start me otorga hoy. Nuestro trabajo como legisladores tiene efectos tangibles y reales en las comunidades más necesitadas de nuestra nación. En Puerto Rico, tenemos 834 centros Head Start y Early Head Starts para los que aseguramos $325 millones para el año fiscal 2022, para atender a los aproximadamente 30,000 participantes en la isla. Yo creo mucho en este programa para el que conseguimos fondos adicionales luego del huracán María. Con este premio, renuevo mi compromiso de asegurar que los programas de Head Start continúen sirviendo a los niños y las familias que más lo necesitan.”, expresó la congresista.

La semana pasada, González Colón visitó Canóvanas donde la alcaldesa Lornna Soto construye un nuevo Head Start. En el 2020, el municipio adquirió una antigua escuela, y ahora se está reconstruyendo para crear un centro que brindará servicios a más de 60 niños y contará con un espacio para brindar otros servicios a la comunidad, todo esto con 100% de inversión federal.

“Después de esa visita, me siento más honrada de recibir este premio porque reflexioné sobre todos los pequeños proyectos en toda la nación, como este, que hemos ayudado al obtener fondos en el Congreso. Aunque son “pequeños”, estos proyectos tienen un gran impacto en los medios de subsistencia de los niños y las familias que necesitan un acceso temprano a una educación y cuidados de calidad. Esto es una muestra de cómo nuestro trabajo como legisladores tiene efectos tangibles y reales en las comunidades más necesitadas de nuestra nación. Esta historia es cierta en todo el país en los distritos que mis colegas y yo representamos”, añadió González Colón.

La comisionada residente destacó además el apoyo y la defensa de la Asociación Nacional de Head Start, el compromiso de sus colegas en el Congreso y el apoyo de las comunidades quienes creen en el importante papel que ha desempeñado Head Start desde 1965. Fue en Puerto Rico donde se introdujo por primera vez el primer modelo del programa Head Start. En la década de 1950, la entonces alcaldesa de San Juan, Felisa Rincón de Gautier estableció las “Escuelas Maternales”, una guardería con un enfoque educativo para familias pobres de la ciudad.

Los programas Head Start han intervenido para garantizar que se satisfagan las necesidades básicas de los niños que viven en la pobreza, más aún durante la pandemia de COVID-19. Desempeñan un papel central en las comunidades al promover la preparación escolar para los niños de familias de bajos ingresos; ayudar en el desarrollo integral de los niños desde el nacimiento hasta los 5 años de edad; y sus servicios incluyen aprendizaje temprano, salud y bienestar familiar.

“Como congresista me he unido a colegas de ambos partidos en las solicitudes de financiamiento porque es un entendimiento bipartidista que el programa Head Start empodera a las familias y comunidades con los recursos que necesitan para el éxito de las generaciones futuras. En el último Congreso, también me uní a mi colega demócrata de Connecticut, Jahana Hayes, en un proyecto de ley que habría conferido elegibilidad automática para las madres y los niños de WIC que participan en Head Start o residen en un hogar donde uno o más niños están inscritos en Head Start. La Asociación Nacional de Head Start aprobó este proyecto de ley”, culminó González Colón.

Junto a González Colón, otros 9 congresistas fueron reconocidos hoy por la Asociación Nacional de Head Start: los representantes Sara Jacobs y Teresa Leger Fernández, Brian Fitzpatrick y Blake Moore, y los senadores Bob Casey, Ben Ray Lujan y Susan Collins.