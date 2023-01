Piden al gobernador que jure que no subirá la luz con privatización de la generación

La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González, reaccionó a la alegación del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia de que la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no traerá aumentos en la factura a los abonados.

“Para creerle habrá que tener esa alegación por escrito y juramentada. Recordemos que estamos ante el mismo funcionario público que aseguraba que con LUMA Energy no habrían aumentos, y ya todos conocemos el resultado. El país entero, los consumidores, los comerciantes, industriales, las organizaciones sin fines de lucro, todos estamos sufriendo la desorganización imperante y el aumento en las tarifas”, señaló la también vicepresidenta del Partido Popular Democrático (PPD).

En la tarde de hoy, miércoles, el gobernador oficializó la entrada de la compañía que administrará la AEE es el consorcio Genera PR, y se estima que el contrato le costará al País más de $100 millones anuales por los próximos 10 años.

“Este ha sido un contrato negociado y firmado a espaldas del Pueblo de Puerto Rico, sin detalle alguno y anunciado solamente cuando ya estaba firmado. Mi posición es que el gobierno no debe ser manejado como una empresa privada, porque los administradores no son los dueños de los bienes y no deben manejar los mismos como les venga en gana”, finalizó Maldonado González.