Exfiscal asegura que federales podrían radicar cargos contra responsables de filtración de audios en caso de Sixto George

El licenciado Osvaldo Carlo Linares aseguró hoy que las autoridades federales podrían radicar cargos contra quienes pudieran haber filtrado grabaciones de conversaciones entre el productor Sixto “George” Díaz Colón y el exsecretario de Asuntos Públicos bajo la administración del renunciante gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

“Porque el juez lo tomó aparentemente y livianamente, no significa que no se investigue. Podría haber consecuencias. Yo creo que los federales harán un esfuerzo para determinar cómo esas grabaciones, esos sonidos salieron públicos. No es la primera vez que pasa. Me acuerdo que en el caso de Víctor Fajardo hace muchos años atrás salió en la primera plana de un periódico una libreta que iba a ser evidencia en el caso con todas las anotaciones que un ayudante de Fajardo había hecho y eso provocó una investigación federal”, señaló el licenciado en entrevista con Radio Isla.

“Se esta violando una orden del Tribunal que obviamente tiene sus consecuencias, a parte de que puede ser causa para un caso de obstrucción”, dijo.

Ayer en el Tribunal Federal de San Juan donde se sigue el juicio contra el productor Díaz Colón, el juez Francisco Besosa llamó la atención sobre la divulgación de las grabaciones. Las mismas fueron publicadas en el blog de la periodista independiente Sandra Rodríguez Cotto y presuntamente exponen las conversaciones entre Maceira y el productor.

Díaz Colón está acusado por manejar un esquema de extorsión para no revelar el contenido del material del chat del exgobernador Rosselló Nevares y parte de su gabinete, que desencadenaron su renuncia en el verano del 2019.

El licenciado Carlo Linares explicó que las autoridades federales pudieran investigar, lo que redundaría en consecuencias puede y radicarse cargos de obstrucción.

“El juez yo creo que trató muy bien el asunto por entender que estamos en medio de un juicio y el no puede hacer nada que perjudique los derechos del acusado… En cuanto a la filtración como tal, pues uno siempre se enfoca a quién es que le beneficia esa filtración y la filtración de esos audios fue selectiva, no tuvimos la oportunidad de recibir la totalidad de los audios, sino una porción que lo que refleja es nada, va más en la línea de lo que la defensa está planteando en su caso. La fiscalía no tiene ningún beneficio de lo que salió públicamente porque lo que salió públicamente no establece nada”, señaló.

El licenciado explicó que en los casos federales “las grabaciones, los videos y los textos y demás, realmente son prueba de corroboración que por ello solo no puedes probar un caso porque tú no puedes contrainterrogar un video y una grabación”.

“El testimonio en vivo es lo central, es lo más importante en el caso, o sea que tener una persona que estuvo presente en los hechos que se imputan y describa que fue lo que ocurrió… Obviamente el testimonio de Maceira continúa en el día de hoy y por lo que veo todavía hay una parte sustancial de ese testimonio”, añadió.

“Obviamente si esos sonidos prueban que si hubo el ofrecimiento de los $300,000 pues, claro, da mucho más peso a la versión que da la persona que está testificando y en este caso Maceira resultaría ser una víctima de la extorsión”, apuntó.

Hoy el juicio entra en su tercer día y se espera que Maceira termine su testimonio.