Caguas lanza programa de servicios para ayudar a personas con condiciones crónicas por COVID-19

Con 43,356 casos atendidos con relación al COVID-19 y 110,296 personas vacunadas con al menos una dosis, el programa municipal Apoyo Positivo Criollo atendió de manera efectiva la pandemia en Caguas. Este proyecto ahora se transforma en otro programa de servicios denominado Caguas es Salud cuya misión es ayudar a la población sobreviviente de COVID-19 que presenten condiciones crónicas, a recuperarse holísticamente de los efectos de la pandemia.

Como parte de los objetivos del Proyecto Caguas se pretende asistir a las familias afectadas a consecuencia del COVID-19 en las comunidades y empoderar a los participantes para que desarrollen planes de prevención y conozcan más sobre sus condiciones y cómo mitigar las mismas. Más adelante se ofrecerán los detalles de inicio y ofrecimientos de servicios de este programa.

“Apoyo Positivo Criollo fue un exitoso programa vio la luz desde el inicio de la pandemia y a través de este pudimos atender a todas las poblaciones en riesgo y hacerle frente a esta emergencia de salud. Me siento sumamente complacido con el trabajo extraordinario que se llevó a cabo. La Secretaría de Desarrollo Humano delineó un plan efectivo que salvó vidas. Ahora nos dirigimos a encaminar otras iniciativas de salud que permitirán atender a aquellas personas que agraciadamente sobrevivieron a la enfermedad, pero todavía tienen alguna condición relacionada o preexistente.”, expresó el alcalde de Caguas, William Miranda Torres.

Bajo Apoyo Positivo Criollo se ofrecieron servicios psicológicos, tanatología, nutrición, entrega de suministros y telemedicina, entre otros.

Como parte de este proceso de transición y cambio el centro de rastreo, vacunación y pruebas de COVID-19 ubicado en el quinto piso del Lincoln Center Plaza en la calle Muñoz Rivera #3 no estará operando. Ahora para el servicio de vacunación se estarán haciendo referidos a los siguientes proveedores: Farmacia Caguas que tiene tres centros y ofrece servicios de vacunación de lunes a jueves, en horario: 10:00 am – 4:00 pm; Farmacia Caguas Centro (787-746-0776), Farmacia Caguas Degetau (787-743-7525), Farmacia Lorenzo (787-736-3641). Igualmente, la Corporación SANOS ofrece servicios de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm. Más información en el 787-745-0340. Además, las personas pueden comunicarse con sus planes médicos o proveedores de servicios de salud para otras opciones.

Por otro lado, para el servicio de pruebas de antígenos se recomienda a la ciudadanía a seguir las redes sociales del Departamento de Salud que semanalmente pública los lugares donde se estarán ofreciendo pruebas