“Lo que estoy viviendo es para machos”, expresó el productor Sixto George al salir del tribunal federal

A su salida del Tribunal Federal en el Viejo San Juan tras el inicio de su juicio, el productor Sergio “George” Díaz Colón insinuó que fue perseguido por políticos y dejó entrever que no hay evidencia en su contra en el caso que se sigue en su contra por extorsión, intento de extorsión y alteración de documentos en medio de una investigación federal.

“A mí lo que me interesa es que ustedes (la prensa) entren y vean la evidencia. Si la evidencia sostiene el caso de fiscalía, pues yo bajo la cabeza y digo me equivoqué. Mi confianza no descansa en nada de este edificio, mi confianza descansa en Dios porque lo que yo estoy viviendo es para machos, lo que yo estoy viviendo es para hombres y yo estoy seguro y yo estoy seguro que muchos de mis enemigos que se ríen, ninguno toleraría ni la mitad de lo que yo estoy viviendo, ninguno”, dijo a la prensa.

Díaz Colón instó, además, a la prensa a preguntarle a reconocidos políticos si utilizaron sus influencias para “perseguirlo”.

“Vayan donde Wanda Vázquez, Jenniffer González, Thomas Rivera Schatz, escuchen este nombre, Arnaldo Claudio, y pregúntenle si con sus influencias me mandaron a perseguir. Más na.”, agregó.

El productor realizó las expresiones a pesar de que en el caso hay una orden de mordaza, por la que ha sido sancionado previamente por el Tribunal por violentarla. En el inicio del juicio en su contra, se seleccionó el jurado compuesto por seis varones y seis mujeres. Mañana, en tanto, desfilarán los primeros testigos de la fiscalía federal.

Las acusasiones contra Díaz Colón ocurrieron tras revelarse un chat de Telegram que vinculó a figuras del Partido Nuevo Progresista, quienes despues de las protestas del verano del 2019 se beneficiaron de la renuncia de Ricardo Rosselló a la gobernacion.

A Díaz Colón se le imputa ofrecerle ayuda a un funcionario en el gobierno en medio de la crisis del verano del 2019 a cambio de $300 mil y el reestablecimiento de contratos para sus empresas en el Departamento de Hacienda.