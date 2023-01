Alejandro García Padilla está seguro de que no aspirará en el 2024

El exgobernador de Puerto Rico Alejandro García Padilla aseguró hoy, lunes, que no aspirará a la gobernación en las elecciones 2024.

“El poder es como el licor, hay que saberlo dejar, porque si no, embriaga. Yo tengo eso bien claro. El poder embriaga, y uno tiene que saber cuándo decir que no. Para aspirar a un puesto político uno tiene que saber para qué. No es por el mero hecho de ganar [...] ¿Aspirar para qué? ¿Ganar para qué?”, expresó el exgobernador en el programa Sin Miedo (NotiUno).

García Padilla gobernó bajo la insignia del Partido Popular Democrático.

Aquí sus expresiones completas: