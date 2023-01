Universidad de Puerto Rico defiende cierre de secciones de cursos

El Recinto de Río Piedras (RRP) de la Universidad de Puerto Rico justificó el cierre de secciones de cursos durante el primer semestre del presente año académico y aseguró que lleva a cabo un proceso que pretende optimizar los recursos fiscales y humanos disponibles con la cantidad de secciones programadas y los cupos establecidos.

En declaraciones escritas, el RRP indicó que de 4,078 secciones disponibles al inicio del semestre pasado para la selección por los estudiantes, la cantidad total final se redujo a 3,399, una diferencia de 679 o 17% menos.

“Cabe destacar, que la disminución de secciones no implica que se cierren las opciones al estudiante, ya que los procesos de consolidación y creación de sección les permite atender sus necesidades”, sostuvo la comunicación.

“La oferta de cursos y secciones debe caracterizarse por ser suficiente para atender las necesidades y preferencias del estudiantado identificadas por cada programa, de manera que puedan avanzar en la consecución del grado en el tiempo estipulado, a la vez que la institución asegura que cuenta con los recursos docentes y fiscales”, expresó el RRP.

Se añadió que que para este segundo semestre 2022-2023 (enero a mayo del 2023), el Decanato de Asuntos Académicos informó que al 17 de enero del 2023, había una oferta total de 4,104 secciones, como resultado de la evaluación y ajuste en el proceso de optimización, que incluye la reapertura o creación de 26 secciones.

Esta semana, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) denunció el cierre de secciones en cursos sub graduados y graduados, lo que calificó com el más reciente ataque a la Universidad de Puerto Rico (UPR).

“En los diferentes recintos, en particular el Recinto de Río Piedras, se cerraron más de 600 secciones en el primer semestre, según informe del pasado 12 octubre 2022 del Presidente Luis A. Ferrao, mientras en otros recintos no llegaban a 100 secciones cerradas. Hasta el momento no sabemos con precisión cuántas secciones más se han cerrado en este segundo semestre”, sostuvo la APPU en comunicación escrita.

Según la APPU, el cierre de secciones en algunos de los recintos tiene el efecto de seguir achicando aún más la Universidad de Puerto Rico. “Cerrar secciones es anti universitario, porque reduce la diversidad de cursos que es fundamental en la calidad académica. Cerrar secciones es anti docente, porque degrada las condiciones laborales de los docentes y hasta les arroja al desempleo. Cerrar secciones es anti sociedad, porque sabotea la educación, la inteligencia y la formación de profesionales como también el futuro de Puerto Rico”, señaló Rodríguez.