Capturan a hombre que se escapó de cuartel en Ceiba

El comisionado de la Policía Municipal de Ceiba, Samuel Rodríguez, informó que la policía logró el arresto de Rey Rivera Félix quien se fugó en la noche de hoy, de la celda del cuartel de Autopistas Ceiba.

El individuo, temprano en la tarde, suscitó una persecución con la policía que incluyó intercambios de disparos.

Rodríguez, explicó que Rivera Félix había sido arrestado más temprano, luego de enfrentarse a una persecución policiaca. El Comisionado detalló que el individuo conducía un Hyundai Accent del año 2011, hurtado y la policía lo estaba persiguiendo desde Naguabo.

“El hombre se desvió de la autopista y entró a Ceiba, no era del pueblo, aparentemente no conocía donde estaba, pasó frente al Cuartel Municipal en contra del tránsito. Un policía municipal le dio el alto, pero no se detuvo e incluso trato de atropellar al policía”, explicó el Comisionado.

La persecución continuó por las calles del pueblo ceibeño donde hubo intercambios de disparos entre el individuo y la policía. Posteriormente, el hombre impactó el vehículo con un objeto fijo, de cemento, frente al cementerio del pueblo. Allí se escondió dentro del cementerio y luego pudo ser arrestado por la policía.

“Este caso es el resultado de un gran trabajo en equipo entre la policía estatal y municipal. Hoy damos gracias que no tuvimos pérdidas humanas, que no perdimos ningún compañero y que no se vio afectado ningún ciudadano”, manifestó Rodríguez.

Con el individuo viajaba una mujer de 32 años, residente de Fajardo, que fue identificada como Cristina Royan, quien también fue puesta bajo arresto. Al hombre se le ocupó una pistola Glok, color negro y se ocupó el vehículo.

Rivera Félix tiene 25 años y es residente de Caguas. La policía informó que, el individuo, cuenta con expediente criminal por ley de armas, drogas y asalto a mano armada. También se dijo que la policía de Caguas lo estaba buscando por otros casos pendientes.

El Comisionado no pudo detallar como el individuo logró evadirse del cuartel de la policía ya que especificó que, allí, no tiene jurisdicción la Policía Municipal. Sin embargo, hizo énfasis en que pudieron capturarlo en poco tiempo. El fugitivo fue arrestado en la Urbanización Villa Flores de Ceiba.