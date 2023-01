Investigarán procesos subastas de vivienda en Puerto Rico ante irregularidades

El representante novoprogresista, José Aponte Hernández, informó hoy, jueves, la radicación de una resolución para investigar los procesos de subastas de unidades residenciales reposeídas en Puerto Rico.

“Durante las pasadas semanas nos ha llegado información de muchos ciudadanos sobre serias irregularidades en el proceso de subasta de casas reposeídas. Entre los datos que hemos recibido se encuentran el que personas que licitan, y para entrar en el proceso se tiene que brindar una cantidad de dinero, no reciben información luego de terminar el período de la subasta. Peor aún, días después, vuelven a ver la propiedad en listados de venta, esto sin saber si se adjudicó o no la misma. Por otra parte, en algunos casos, son los ciudadanos los que tienen que llamar para que les devuelva el dinero dado para entrar en el proceso (deposito), lo que no debe suceder”, dijo el representante por acumulación a través de declaraciones escritas.

Este añadió que: “Otro asunto que nos han traído a la atención se centra en el hecho de que son los clientes quienes tienen que llamar a su corredor para corroborar si se llevaron o no la subasta y no es de la otra forma. Es un proceso bien difícil para mucha gente y más en estos momentos que el propio sector privado no está produciendo la cantidad de nuevas unidades para cubrir la demanda. Por eso urge atender este asunto mediante la radicación de una resolución investigativa en la Cámara de Representantes”.

El pedido de investigación surge luego de que ciudadanos levantaron preocupaciones serias sobre el proceso.

Según el representante novoprogresista, esta situación se suma a la dificultad que ya existe para que personas, particularmente en la clase media, puedan adquirir una vivienda en la Isla.

“No hay duda de que vivimos una escasez de vivienda en Puerto Rico. Muchas familias no pueden comprar por un mercado volátil e inflado en varios aspectos. La falta de acción y transparencia sobre el proceso de subastas suma a esta problemática. El norte de la investigación es conocer lo que está sucediendo y corregir cualquier asunto para el beneficio del ciudadano”, sostuvo.