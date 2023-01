Fermín Fontanés: “Son contratos bien distintos”

De cara a un nuevo operador privado de las plantas generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), hablamos con el director de la Autoridad de las Alianzas Público Privadas (AAPP), Fermín Fontanés.

¿Cuáles son los próximos pasos con la APP de generación para la AEE?

—El día domingo tuvimos reunión de la Junta de Directores de la AAPP. Se consiguió el voto unánime. Ahora lo que procede es que la Junta de la AEE tiene que llevar este proyecto a su consideración. Si se aprueba el proyecto, entonces el pasa a la Oficina del Gobernador de Puerto Rico. El gobernador de Puerto Rico tiene por ley 30 días para aprobar el proyecto.

¿La votación de la Junta de la AEE requiere unanimidad?

—No, esa votación es por mayoría simple.

Hasta que el gobernador no lo firme, ¿no se pueden conocer detalles del operador seleccionado de manera oficial?

—La Ley 29 bien estricta en cómo se corre este proceso. La confidencialidad es porque siempre se mantiene la flexibilidad de que si alguna de las partes no aprueba el proyecto, se puede entonces seguir al segundo postor y allá negociar con esa parte. O sea que nunca se revelan esas identidades hasta que se apruebe. Y entonces, pues hay total transparencia, se aplica a todo, se entregan todos los documentos, hay un reporte de alianza, obviamente que es público o el contrato se hace público. En este momento, hasta que el gobernador no apruebe la alianza, pues entonces no vamos a estar revelando detalles.

Hay una medida nuevamente en la Legislatura para enmendar la ley y tratar de que haya mayor transparencia. ¿Le han pedido la posición de la Autoridad en una medida como esa?

—No he visto la medida. Nosotros siempre estamos disponibles y abiertos para evaluar cualquier medida que se traiga por la Legislatura. Nosotros entendemos que la ley ya tiene unos requisitos de transparencia que nosotros siempre cumplimos con ellos. Acá habría que evaluar qué cosas adicionales están sugiriendo y si son buenas, pues la atenderemos.

El gobernador interino ha planteado que no va a haber inversión por parte del operador seleccionado. Si nos puede explicar un poco esta lógica detrás de que no haya ninguna inversión privada.

—Es bien importante que el pueblo entienda que las inversiones de los privados de las utilidades se recobran a través del tiempo de esa inversión mediante la tarifa. O sea que igual que en el proyecto de transmisión y distribución, nosotros siempre buscamos evitar un aumento en la tarifa relacionado al proyecto. Permitirle al privado que invierta, pues se traduce eventualmente en que en algún momento tienen que recobrar esa inversión a través de la tarifa. En el caso del proyecto de LUMA, pues no sólo tenemos acceso a los fondos federales relacionados con el huracán María y la mayoría de la inversión viene de esos fondos federales y así evitamos que tengamos que ir a la tarifa para recobrar esa inversión. Y por eso se hizo de esa manera. En este caso también el proyecto está hecho de esa manera, porque lo que queremos es evitar que haya un impacto en la tarifa.

¿La negociación limita que el operador pueda subcontratar subsidiarias de su consorcio?

—Nosotros tenemos dentro del contrato el mecanismo para atender cualquier conflicto de interés que pudiese existir, con el potencial de que existan en un futuro. El contrato permite que nos traigan subcontratistas, pero muchas veces requiere que se hagan procesos de licitación para ese tipo de proyecto. Pero no voy a entrar en tanto detalle ahora mismo porque todavía no se ha aprobado.

Sin entrar en el detalle, ¿se velaría por evitar el conflicto mediante procesos de competencia, pero no se limita que compitan?

—Voy a usar de ejemplo el contrato de transmisión y distribución. LUMA es un consorcio compuesto de ATCO y Quanta. ATCO y Quanta tienen que aportar en el día a día de su trabajo con el personal que viene de esa compañía. Pero, cuando hay un proyecto, por ejemplo, que se va a pagar con fondos federales, si una compañía es relacionada a ATCO y Quanta quiere participar, esos procesos se llevan independientes por un tercero que corre la licitación y que no está asociado en nada con LUMAo un tercero que responde a la AAPP. Nosotros, a través de ese tercero, manejamos esos procesos para asegurarnos que ni ATCO ni Quanta, en el caso de ellos, puedan intervenir o influenciar cómo se lleva a cabo esa licitación. Ese tercero también es el que supervisará las obras, si la empresa es seleccionada. O sea que no sólo tenemos esos mecanismos ya en nuestro contrato actual de transmisión y distribución, sino que esos son el tipo de mecanismos que nosotros estaríamos estableciendo en el componente del contrato.

¿Podría decir que este nuevo contrato tiene más garras para proteger el interés público que el que tuvo el LUMA?

—Son contratos bien distintos. La función que va a llevar a cabo esta entidad es totalmente diferente, o sea que tiene más garra. Por la naturaleza del contrato y por la naturaleza de la operación. Es difícil, yo diría, comparar uno con el otro. Aunque los dos son de operación y mantenimiento, pero la estructura del contrato es distinta. La estructura de compensación es distinta, la estructura de métrica es distinta. En todos nuestros contratos de alianza siempre vamos mejorando y aprendiendo de lo que hemos hecho anteriormente. O sea que sí nosotros hicimos cambios en este contrato.

Más adelante podremos hablar sobre las banderas que se han levantado sobre New Fortress.

—Cuenta con eso. Pero sí podría comentar que en nuestro proceso tenemos siempre la solicitud de cualificaciones. Después pasamos a la solicitud de propuesta. Las entidades que participan desde el comienzo en las cualificaciones se evalúan completamente sobre su capacidad, su experiencia y si han operado —en el caso de la generación— plantas similares o si corren operaciones similares a la que estamos llevando a cabo en este proyecto. Eso ya sucedió. Además, pues se mira el historial de esa compañía. Los puertorriqueños pueden sentirse seguros de que el Comité de Alianzas se aseguró de que las compañías no sólo tenían la capacidad para que podían operar y estaban en cumplimiento. No había ningún asunto que preocupara de que no se podía llevar a cabo.

¿Evalúan pugna o multas federales?

—Todos esos asuntos se evalúan y se hacen preguntas a los proponentes que participan, se buscan aclaraciones, se evalúan y se le da el peso que amerita.

Las claves: A la Junta de la AEE nuevo contrato APP

La Junta de Gobierno de la Autoridad de la Energía Eléctrica (AEE) evaluará hoy, jueves, el Contrato de Alianza para la Operación y Mantenimiento de los Activos Legados de Generación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), informó el ingeniero Tomás Torres Placa.

La reunión extraordinaria pública se realizará a la 1:00 p.m. y será transmitida por internet, dijo el ingeniero y representante de los consumidores ante la Junta en entrevista radial con Radio Isla.

“Es la primera vez que lo vemos. La Junta no se había reunido antes para discutir y evaluar ese tema”, dijo el ingeniero.