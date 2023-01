Junta de gobierno de la AEE evaluará mañana contrato de APP para generación de energía

La Junta de Gobierno de la Autoridad de la Energía Eléctrica (AEE) evaluará mañana, jueves, el Contrato de Alianza para la Operación y Mantenimiento de los Activos Legados de Generación de la Autoridad (AEE), informó el ingeniero Tomás Torres Placa.

La reunión extraordinaria pública se realizará a la 1:00 p.m. y será transmitida por internet, dijo el ingeniero y representante de los consumidores ante la Junta a Radio Isla.

“Va a ser considerado a votación el contrato de generación que se está discutiendo públicamente. Esta es la primera vez que la Junta se convoca para discutir algo. Normalmente hay una reunión informativa primero y después se toma la decisión. Se me informó que las dos cosas van a suceder el mismo día”, explicó.

“Es la primera vez que lo vemos. La Junta no se había reunido antes para discutir y evaluar ese tema. Lo va a hacer mañana. Anteriormente ya se había distribuido los documentos para verlo temprano esta semana”, añadió.

El representante de los consumidores ante la Junta se abstuvo de comentar de cómo votaría ante la discusión de este contrato hasta que no termine de evaluar los documentos.

“Yo he sido público en mostrar que hay muchas preocupaciones, muchos negativos más que positivos. Una de mis preocupaciones principales, según los documentos en la Autoridad de Alianzas Público Privadas cuando salió la solicitud de propuesta es para manejar la generación existente, no es para traer ni un kilovatio ni un vatio tan siquiera de generación nueva. Esto es para manejar lo existente. Hay otros esfuerzos para traer generación nueva. Por lo que que ese contrato para mí evaluación no hace falta”, apuntó.

Recalcó que ya la Junta han firmado contratos para generación nueva.

El director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), Fermín Fontanés Gómez, informó el domingo que la junta de directores aprobó por unanimidad el Contrato de Alianza para la Operación y Mantenimiento de los Activos Legados de Generación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Este es solo un paso dentro del proceso de aprobaciones requerido de conformidad con la Ley 29-2009 de las AAPP y la Ley 120-2018, Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico. Luego de esta aprobación, el Contrato de Alianza para la Operación y Mantenimiento de los Activos Legados de Generación de la AEE será referido a la Junta de Gobierno de la AEE y en última instancia a la Oficina del Gobernador de Puerto Rico para su aval. Conforme a lo establecido en la Ley 29-2009, una vez se obtengan dichas aprobaciones, se estarán comunicando los detalles del proyecto”, dijo Fontanés Gómez en declaraciones escritas.

Según Fontanés Gómez la aprobación se dio “luego de atender los comentarios y solicitudes de todos los directores de la AAPP, incluyendo los representantes del interés público tras una serie de reuniones en las cuales se discutieron los detalles proyecto, se aclararon las dudas de todos los directores y se atendieron las sugerencias de los directores”.

Informes de prensa establecen que la empresa escogida es el consorcio Genera PR, compuesto por las compañías NFR Energía, LLC, afiliada a New Fortress Energy, Peak Energy y Balck & Veach.