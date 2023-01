Anuncian horario del Tren Urbano y lancha de Cataño durante las Fiestas de la Calle San Sebastián

Ante la celebración de las Fiestas de la Calle San Sebastián, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) anunció cuál será el horario del transporte colectivo desde el próximo 19 de enero al 22 de enero de 2023.

La secretaria del DTOP, Eileen Vélez Vega, recordó a la ciudadanía que el transporte público es la mejor alternativa para que los asistentes lleguen hasta la isleta de San Juan de forma rápida, segura y sin preocupaciones.

“Tendremos la opción de utilizar el Tren Urbano, la lancha de Cataño o combinar el transporte con el Metro Urbano Caguas y Toa Baja. Estamos listos para transportar a cientos de miles de personas hasta el Viejo San Juan en coordinación con el municipio de San Juan”, indicó.

Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI), Josué Menéndez, explicó que “como en años anteriores, la operación del Tren Urbano está preparada para transportar a cientos de miles de pasajeros durante los cuatro días del festejo. Se ha reforzado la seguridad en las 16 estaciones, así como el personal de mantenimiento. La logística es la de siempre; podrán abordar en cualquiera de las 16 estaciones del Tren Urbano para llegar a la Estación Sagrado Corazón, que será la estación de trasbordo hacia el Viejo San Juan mediante guaguas del municipio de San Juan. Es un esfuerzo combinado con la administración municipal, donde habrá coordinación y comunicación para darles a los asistentes una experiencia agradable y sobre todo, segura”.

El Tren Urbano operará de 5:30 a.m. hasta las 2:00 a.m. durante esos cuatro días. No obstante, el último viaje desde la Estación Sagrado Corazón hacia la isleta de San Juan será a las 9:00 p.m. cada uno de esos días.

Se recomienda que todos los pasajeros adquieran los boletos de ida y vuelta para evitar hacer filas al regresar a sus hogares. El costo del “round trip” en el Tren Urbano es de $3 por pasajero y el método de pago es en efectivo.

El Tren Urbano cuenta con aproximadamente 2,500 estacionamientos libres de costo en las estaciones Bayamón, Jardines, Torrimar, Martínez Nadal, San Francisco y Cupey.

“Una alternativa para las personas que viajan desde Toa Baja y Caguas es tomar las rutas E-20, desde el barrio Campanilla de Toa Baja y E-30 desde el terminal de carros públicos en el pueblo de Caguas. El viaje en estas guaguas cuesta $2 y su frecuencia puede ser monitoreada en tiempo real mediante la aplicación First Transit. En el caso de la E-20, sale del terminal de Campanilla, en Toa Baja, donde hay más de 500 estacionamientos libres de costo, hasta la Estación Bayamón. La E-30 sale del terminal de carros públicos de Caguas y llega hasta la Estación Cupey. Este servicio también operará en horario extendido en beneficio de los asistentes del festival, entre 6:00 a.m. y 2:00 a.m.

Por otra parte, las lanchas desde Cataño estarán en funciones los cuatro días y el costo por viaje es de $0.50. El horario es el siguiente:

jueves 19 de enero 5:30 a.m. - 1:00 a.m.

viernes 20 de enero 5:30 a.m. - 2:00 a.m.

sábado 21 de enero 7:30 a.m. - 2:00 a.m.

domingo 22 de enero 7:30 a.m. - 1:00 a.m.

Por su parte, el alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, destacó que las Fiestas de la Calle San Sebastián regresan en grande, bajo la consigna Brilla la tradición, y el llamado que se está haciendo a los asistentes es al uso de cualquiera de las alternativas de transporte colectivo para llegar a la isleta del Viejo San Juan porque se ha demostrado que es la mejor opción y minimiza la congestión vehicular.

En términos del acceso a la ciudad amurallada, el alcalde agradeció al equipo de ATI por la colaboración para que los ciudadanos cuenten con su servicio, el cual se une al establecido por el municipio, con el fin de facilitar y aliviar el flujo vehicular en la isleta de San Juan.